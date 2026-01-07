黃仁勳：中國對H200晶片需求極高 正生產中

▲輝達執行長黃仁勳近日表示，中國對H200 AI晶片的需求非常高。（圖╱取自NVIDIA YouTube頻道）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳近日表示，中國對H200 AI晶片的需求非常高，輝達已經開始為中國客戶加快H200晶片的供應節奏，公司已全面啟動供應鏈，H200晶片正持續進入生產線。而之前美國政府已表示批准該晶片出口。

黃仁勳週二（6日）在CES消費電子展的記者問答時間時表示，輝達並不預期中國政府會發布新聞稿，或作出重大政策宣示，開放輝達晶片進口，但中國客戶對H200晶片的需求「很高、非常高」，公司輝達已全面啟動供應鏈，相關產品持續生產中。

廣告 廣告

黃仁勳過去一年，不斷遊說美國政府，頻繁與川普等華府重要政治人物接觸，希望美國政府能批准開放輝達AI晶片出口中國，。黃仁勳去年11月希望川普能同意Blackwell降規版的銷售，但沒有成功。而去年8月雖被准許可賣H20晶片，但傳出北京當局勸阻國內公司不要購買。

而去年12月輝達終於取得勝利，美國政府終於批准輝達出口H200晶片到中國，只要輝達將H200晶片的25%利潤上繳美國政府，就可以向中國出口H200晶片。目前尚未聽見北京對H200晶片的抵制聲音。黃仁勳強調，需求的水準，將會是北京如何看待輝達晶片的最確定的訊號，他不預期中方會有什麼問題。

輝達預期，旗下Blackwell世代晶片與即將推出的Vera Rubin系列，在今年底前合計可望創造高達5000億美元的銷售額。

黃仁勳也指出，輝達各項產品在全球市場的需求全面升溫，並對與台積電的合作前景高度樂觀。他說，「我完全預期，與台積電的業務今年將迎來爆發式增長。」台積電是輝達多數先進晶片的主要代工夥伴。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃仁勳秀多款機器人！羅昇、穎漢漲停 所羅門等多檔強漲

黃仁勳CES開講！廣達梁次震、緯創林建勳等兆元宴夥伴到場支持

黃仁勳宣布Vera Rubin全面量產、點名台積電為推手！發表自駕車AI