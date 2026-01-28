黃仁勳「五層蛋糕」駁AI泡沫論 IPO接棒私募、產業邁新階段

【記者呂承哲／台北報導】就在各界關注美國總統川普於達沃斯論壇發言之際，輝達執行長黃仁勳也在同一場合再度為AI發展辯護，直言「泡沫論」言過其實，鉅額AI投資並非失控，而是正處於史上最大規模的基礎建設階段。市場同時關注，多家重量級AI企業今年有望啟動IPO，不僅為資本市場增添話題，也象徵AI產業正邁入新里程碑。

黃仁勳指出，當前AI產業可視為「五層蛋糕」結構，最底層是能源，其上依序為晶片、雲端基礎建設、模型與應用程式。目前市場的資本支出浪潮主要集中在能源與晶片層，代表產業仍在從根基建設，而非進入泡沫末期。他強調，高資本支出正是AI長期成長潛力的具體展現。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯則認為，雖然AI全面滲透經濟體系仍需時間，但未來12至24個月，代理式AI在處理複雜、冗長且高度專業化任務上的能力將顯著提升，物理AI亦將加速發展，包括自動駕駛與機器人應用，2026年甚至可能成為自駕技術的重要轉折點。

隨著AI發展對資金需求快速升高，單靠私募市場已難以支應龐大的算力與資料中心投資，IPO可望逐步接棒私募成為主要募資管道。市場普遍點名OpenAI與Anthropic，均可能於今年啟動IPO，透過公開市場為算力與資料中心擴張籌資，象徵AI產業正式進入新階段。另一方面，SpaceX也傳出評估IPO可能性，主因在於AI對算力與能源需求暴增，未來甚至可能出現「晶片到位但電力不足」的情況，太空發電與太空資料中心構想浮現，進一步擴大投資想像空間。

在投資布局上，富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦AI題材，近七成持股與AI相關，涵蓋多家已上市科技龍頭，也透過投資相關實體參與未上市AI企業，兼顧成熟與成長型投資機會。富蘭克林證券投顧指出，在支持性財政與貨幣政策、放鬆監管及AI帶動生產力提升的背景下，美國經濟具備韌性，AI所引發的長期結構性轉變，仍將持續支撐科技股獲利成長，建議投資人以長期視角，透過定期定額與多元配置掌握AI長線機會。

