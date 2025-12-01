黃仁勳一來 台股多次漲？歷史數據：YES！這次被點火族群來了

輝達執行長黃仁勳上週離台前，前往摩爾證券投顧樓下吃早餐，引發分析師與人潮湧入爭相拍照合影。 圖: 擷取自瘋狂股市福利社Free Free Free節目

[Newtalk新聞] 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上週四(27日)再度旋風式訪台，只停留短短逾20小時，卻成為台股盤面最強的興奮劑。就在他悄悄拜訪台北四平街、張忠謀、早餐店之同時，台股一週狂漲超過 1100 點，不僅吞噬上週黑K，甚至為 12 月「年底作帳行情」點起第一把火。

台股是否準備向三萬點挑戰？哪些族群會因「AI 教主來台」而直接受惠？哪些股票是內資 12 月必拉的作帳首選？以下是分析師林漢偉解析與整理重點內容：

黃仁勳閃電來台 台股年底狂飆？

回顧近兩年資料，從 2023～2025 年，黃仁勳每一次來台，股市表現如下：

台股 5 天後、多數時間收漲。

10 天後、20 天後漲幅更明顯。

多次出現 5%～6% 的漲幅。

一個月往往帶來千點行情。

換算現在大盤約 27600 點：若再漲 6%→有機會上攻 29000～30000 點。

因此，黃仁勳這趟短短 20幾小時的閃電行，不只是行程話題；更是市場真正期待的 AI 供應鏈年底上攻訊號。

哪些族群會因「黃仁勳效應」被點火？

在過去 3 次他的訪台後，盤面飆出一堆明星股：

2023 年：緯創飆 45%。

輝達尾牙：台積電、AI 伺服器族群大漲。

Computex：背板、散熱、伺服器連飆 1～2 個月。

這次哪些族群最直接受惠？

AI 伺服器鏈（最直接受惠）包括：緯創、廣達、英業達、台光電、台燿（PCB）、鴻海、世芯、信驊、健策、精測（散熱 & 檢測）。

盤面已經出現現象：高價股全面噴出，表示內資主力火力全開！如：信驊、川湖、緯穎、AES-KY、世芯。

高價股不會是散戶買的，這代表主力回流台股，AI 正在提前點火。

記憶體族群（12 月主流最大黑馬）

雖然這週記憶體震盪，但核心原因不是基本面，而是：籌碼凌亂（違約交割、當沖客洗來洗去），技術面壓在「月線」以下。

然而基本面？分析師直言，強到不行！

AI 整理後的重點是：DRAM／HBM 報價持續大漲。

合約價 Q4 大漲 50～55%。

美光伺服器需求爆量，庫存告急。

CSP（雲端大咖：AWS、Google、Meta）瘋狂搶貨。

最關鍵指標：美光突破月線→記憶體全面起漲。

目前美光已站上月線，12 月記憶體族群有望全線轉強：包括南亞科、華邦電、群聯、宜鼎與威剛。其中最穩健的是宜鼎（站在月線上、漲幅尚未過熱）。

月內資作帳概念股

外資開始放假，誰主導？傳統每年 12 月一定會拉抬以下：

投信作帳：矽光子（波若威、訊芯）、PCB（台光電）、IC 設計（聯發科、穩懋）、散熱（健策、新盛力）。

集團作帳：華新集團、台塑集團。最典型：南亞（電子材料需求爆發、創新高）、華新（母雞帶小雞），華邦電、華東、精成科與信昌電這些線型幾乎都接近突破。

政策紅利：軍工、生技、重電與散裝航運（資金開始從低檔拉抬）。

CES 展題材（1 月）提前發動：AI 眼鏡、AI PC與新型感測器族群。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

黃仁勳多次來台，台股表現。 圖: 擷取自分析師林漢偉節目決勝關鍵