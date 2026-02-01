黃仁勳「兆元宴」再掀話題！名單中4公司股價狂漲 兩年以來至少翻倍

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台第4天，昨（31）日晚間宴請供應鏈夥伴，再度上演「兆元宴」。今（1）日他預計參加幾場會議，晚間則將與台積電高層餐敘。有民眾注意到，參與「兆元宴」的供應鏈夥伴中，有四家公司自2024年以來股價至少翻倍，包括台積電與台達電等，漲幅相當驚人。

黃仁勳超寵粉！親切簽名、合照 粉絲送畫作

迎來此次台灣行的第四天，黃仁勳今天精神飽滿走出他下榻的台北文華東方酒店，照例先替粉絲簽名、合照，來者不拒。有粉絲拿出精心準備的畫作，上面畫的就是黃仁勳本人；不少粉絲一大早就守在飯店前等候，也有小朋友拿著簽名板，就盼能見到被稱為「AI教父」的黃仁勳。

粉絲拿出畫有黃仁勳肖像的畫作。圖／台視新聞

在後續行程方面，黃仁勳先前透露，今日有幾場會議要開，晚間將與台積電高層餐敘。黃仁勳近年來台，多會宴請供應鏈夥伴上演「兆元宴」，受邀名單每每引發熱議。

「兆元宴」供應鏈2年來股價狂漲 其中4家翻倍

而在「兆元宴」話題引發關注之際，也有民眾點出名單中有4家公司自2024年以來股價至少翻倍，包括台積電、台達電、欣興與宜鼎。其中台積電2024年1月股價約600元，至今年1月30日翻了將近三倍，來到1775元；台達電2024年1月股價約280元上下，到了今年則飆升到1220元。

有民眾發現，參加「兆元宴」的供應鏈夥伴，其中有四家公司自2024年以來股價至少翻倍。圖／台視新聞

針對此現象，分析師翁偉捷表示，「這大概就是所謂的『黃仁勳概念股』，憑藉最近這兩年AI需求的快速增長跟預期，不論在股價或是在營收上都有不錯的亮麗表現，有基本面的支撐之下，股價自然會水漲船高。」

黃仁勳概念股股價一路走高，黃仁勳本人在台動向也持續引發話題。

