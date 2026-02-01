黃仁勳「兆元宴」剛落幕就出事！磚窯餐廳驚傳失火 濃煙竄至4樓

昨晚黃仁勳在「磚窯古早味餐廳」宴請供應鏈老闆。 圖：取自施景中臉書

[Newtalk新聞] 輝達(NVIDIA)創辦人兼執行長黃仁勳，昨(31)晚剛在台北市松山區「磚窯古早味懷舊餐廳」舉辦得「兆元宴」才剛結束，今日凌晨3時許突然傳出火警。台北市消防局表示，起火點初步判定為地下室廚房，疑因烹飪後未關閉爐火造成乾燒，所幸無人受傷。

台北市消防局今凌晨3時14分接獲報案，出動24輛消防車、2輛救護車及大批人員前往搶救。起火點位在地下室廚房，燃燒面積約僅1平方公尺左右，但悶燒產生的濃煙，一度順著樓梯間竄升至4樓的兩間長照機構，內有45名長者及看護，所幸大樓管理員及早發現，火勢迅速撲滅，並未造成傷亡。

昨晚黃仁勳在「磚窯古早味餐廳」宴請供應鏈老闆，包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、華碩董事長施崇棠、廣達董事長林百里、和碩董事長童子賢等人都是座上賓，被外界戲稱「兆元宴」。

根據台大醫師施景中拍攝的照片和影片，可以看到昨晚宴會現場相當熱鬧，周邊人潮滿滿。施景中形容，「那場面和金馬獎走紅毯的情況可堪比擬、甚至有過之而無不及。」

