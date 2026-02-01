黃仁勳「兆元宴」剛落幕 磚窯餐廳深夜發生火警

屋內竄出濃煙、牆面燒掉焦黑，警衛發現煙霧、持續聞到異味，立刻報警。

大樓警衛說道，「油垢燒的味道，我就趕快報警。」

警消到場佈水線灌救，切開鐵鋁門搜索起火點，由於案發現場4樓有安養中心設立，更讓消防不敢大意。

安養機構主任鄭小姐表示，「警報也有響，那很早消防就有人在我們機構叫我們就地避難，等於我們門窗都關好、重點防火門關好。」

機構的警報器大響，長者在睡夢中驚醒，工作人員按照指令馬上關窗、關上防火門，讓40多名長輩原地避難。

台北市消防局第三救災救護大隊長蔡家隆提及，「先派一組人到4樓，先去確保他們的安全，那另外的部分，佈署水線往樓下去查看跟滅火攻擊。」

重回火警現場，在知名餐廳「磚窯」，是輝達執行長黃仁勳的愛店之一，才在1月31日舉辦完「兆元宴」，2月1日凌晨3時許餐廳就突然竄火煙，業者一早回到店內，低調表示打烊後，餐廳地下室廚房有爐火沒有關閉。

餐廳人員說：「沒事，就是忘記關火，是有煙而已，沒有火。」

所幸這起事件並未造成傷亡。但同樣是火災事故，光復南路上的一棟住宅大棟，在1月31日晚上起火，卻是奪走兩條性命。

大火猛烈燃燒，經消防到場滅火、疏散50多位民眾，儘管半小時控制火勢，但警消破門在10樓住家救出的一男一女、年約50多到60多歲，已經嗆暈、倒在浴室，失去呼吸心跳，送醫後仍宣告不治，而詳細起火原因有待火調釐清。