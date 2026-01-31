黃仁勳「兆元宴」最強供應鏈圍繞 右手魏哲家、左手林百里、劉揚偉和童子賢在後面

輝達執行長黃仁勳第四度在磚窯古早味餐廳舉辦「兆元宴」，宴請台積電魏哲家、鴻海劉揚偉、廣達林百里等供應鏈領袖。黃仁勳強調今年是AI發展「非常關鍵的一年」。（攝影／紀嘉祥）

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳於2026年首度訪台行程中，31日晚間再次選定他鍾愛的台北市磚窯古早味懷舊餐廳，舉辦第四次的「兆元宴」。這場科技界的頂級餐敘，匯聚了台灣半導體與硬體產業的領袖，包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里與副董事長梁次震、聯發科執行長蔡力行、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢、緯創董事長林憲銘等人均親自出席。

右魏哲家左林百里，黃仁勳最重要的兩大供應鏈

晚宴開始前，眾多重量級嘉賓依慣例與黃仁勳留下珍貴合影。照片中，黃仁勳與林百里、魏哲家、蔡力行、梁次震、林憲銘及施崇棠等業界巨擘並肩坐在第一排，展現出台灣供應鏈對輝達的堅實支持。鴻海董事長劉揚偉、和碩董事長童子賢等人則站在第二排。值得注意的是，前台積電大將、現已加入輝達的李文如也現身協助接待賓客，顯見其在輝達團隊中的重要角色。

黃仁勳更以「Token開始可以賺錢了」來形容AI商業模式的成熟，強調隨著AI變得更聰明、有利可圖，「做得越多，賺得越多」。（攝影／紀嘉祥）

黃仁勳在餐敘前的媒體聯訪中明確指出，今年將是「非常關鍵的一年（Gigantic year）」，表達了對供應鏈合作夥伴的深切期許。他在席間致詞時更進一步闡述，強調AI技術已產生質變，「AI真的變得有用了」。他認為，隨著語言模型日益成熟，AI不僅對輝達自身，更對整個產業鏈產生了實質價值。他更以「Token開始可以賺錢了」來形容AI商業模式的成熟，強調隨著AI變得更聰明、有利可圖，「做得越多，賺得越多」。

AI實用化成真，黃仁勳看好未來發展

面對市場對AI算力的龐大需求，黃仁勳透露，輝達正面臨極具挑戰性的一年。公司正全力投入Grace Blackwell架構產品的量產，同時也啟動了下一代Vera Rubin架構的生產計畫。他坦言，相較於前一代Hopper架構，將Grace Blackwell這個已是當時最先進水準的半導體系統推向極限，過程異常艱辛。對此，他特別感謝所有台灣供應鏈夥伴在過去一年裡，與輝達共同將能力推向極限，並稱讚大家「表現得非常、非常出色」，對於目前AI的運作表現感到滿意，也對夥伴長期以來的支持致上誠摯謝意。

儘管身為科技界巨擘，黃仁勳依舊保持親民作風。在抵達餐廳時，面對早已守候多時的大批熱情民眾，他展現十足耐心，對於粉絲遞上的帽T、棒球、筆電等物品，幾乎來者不拒地簽名留念，並親切與民眾合影，展現其獨特的個人魅力。

