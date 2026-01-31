黃仁勳「兆元宴」親發便當飲料寵粉 包子發到一半忍不住先偷吃

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（31）晚再度於愛店「磚窯」舉辦備受矚目的「兆元宴」，吸引大批粉絲與媒體到場關注，稍早他搭乘黑色邁巴赫豪車抵達現場，以經典黑色皮衣造型帥氣現身，一出場便成為全場焦點。

黃仁勳從黑色邁巴赫下車，身穿黑色皮衣帥氣現身。圖／台視新聞

黃仁勳自備棒球，到場後首先詢問現場是否有小朋友，並當場發放簽名球，面對守候在外的熱情粉絲，黃仁勳展現親民作風，不僅來者不拒地替粉絲簽名，還有民眾為了爭取簽名機會高喊「我是里長，幫我簽名！」現場氣氛熱絡。

餐敘進行期間，黃仁勳特地走出餐廳，親自發放便當與飲料給現場粉絲，貼心舉動引來陣陣歡呼。

黃仁勳親自發放便當與飲料給現場粉絲朋友。圖／台視新聞

發完一輪還不夠，黃仁勳又再次走出餐廳，這次換發包子，並告訴大家「很好吃」！發到一半時，他疑似受不了包子的誘惑，先咬了一口，才繼續發送，活潑逗趣的舉動讓現場粉絲開懷大笑。

黃仁勳抵擋不住包子的誘惑，自己也忍不住先咬一口。圖／台視新聞

現場媒體詢問是否能合照時，他爽快答應，並笑稱「我知道你們！」隨後熱情邀請在場記者一同於餐廳門口合影。合影過程中，一位女記者在移動位置時，黃仁勳紳士扶持並熱情給予擁抱，展現十足親和力。

黃仁勳與記者一同於餐廳門口合影。圖／台視新聞

責任編輯／蔡尚晉

