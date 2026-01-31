黃仁勳「兆元宴」開吃 台積電、鴻海、台達電等科技大老齊聚

輝達執行長黃仁勳與供應鏈夥伴餐敘，科技業大咖幾乎都出席。（張哲偉攝）



輝達執行長黃仁勳今天（31）晚上與供應鏈夥伴進行餐敘，外界稱為「兆元宴」，重量級科技業董座、經理等高層陸續抵達聚會餐廳磚窯，包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、台達電董事長鄭平、聯發科執行長蔡力行等人均已入場。

黃仁勳在宴會開席前，下午先在台北市四平街逛街買蜜餞，他被問到外媒指稱投資Open AI 計劃停滯一事，他指出，目前雙方合作關係並未改變。輝達也正在評估參與新一輪募資，若條件成熟，會非常樂意參與投資。

黃仁勳認為AI需要遍布全球的計算能力，所以除了在台灣，也需要在美國、歐洲、日本、東南亞建造。目前有三種新型工廠需要建立，包括晶片廠、電腦組裝廠及AI工廠。全世界對晶片需求強烈，未來10年需要更多晶片，因此台積電在台灣擴張，未來也會在美國、歐洲、日本等地區擴張。

黃仁勳晚間與合作夥伴餐敘，出席來賓涵蓋AI伺服器、PC、板卡等供應鏈廠商高層，出席者包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、和碩董事長童子賢、台達電董事長鄭平、廣達董事長林百里、緯創董事長林憲銘、光寶科技總經理邱森彬、仁寶董事長陳瑞聰、宏碁董事長陳俊聖、緯穎董事長洪麗甯、勝宏科技創辦人陳濤、英業達董事長葉力誠、微星董事長徐祥、聯發科執行長蔡力行、華碩共同執行長胡書賓、矽品董事長蔡祺文、廣研華總經理張家豪、技嘉總經理林英宇等。（責任編輯：殷偵維）