黃仁勳一出手救了全球股市！陸行之點「2大族群」要反轉向上了…財報唯一遺憾是這數字「可能原因曝光」

AI晶片巨頭輝達公布第3季財報，財報及財測皆優於市場預期，再度「救全村」，不僅美股周三收漲，日股周四(11/20)也大漲超過2037點或4.19%，重新站上5萬點大關。 台股則是大漲超過900點，台積電(2330)最高來到1460元，上漲65元。 對此，半導體分析師陸行之一早在臉書發文表示，經過11月科技股拉回，市值王Nvidia好數字好指引又要救全村，讓半導體及科技股反轉了。陸行之也指出，「今年前3季Nvidia已經成為台積電的最大客戶，2026/2027台積電 1.6/1.4奈米的量產不是蘋果說了算」。

全球人工智慧(AI)晶片巨頭輝達公布截至2026財年第三季財報，在AI運算需求持續爆炸性增長的推動下，繳出一份超乎華爾街預期的亮眼成績單，季度營收和資料中心業務營收均創下歷史新高。

廣告 廣告

截至10月26日的第3季營收570.06億美元，季增22%、年增62%；淨利319.1億美元，年增65%；調整後毛利率為73.6%，每股盈餘1.3美元，高於分析師先前預估的每股盈餘1.26美元。

黃仁勳直接打臉AI泡沫疑慮

輝達第3季業績超出預期，並對第4財季銷售額給出優於預期的指引。財報公布後，輝達盤後股價上漲逾4%。

執行長黃仁勳直接打臉AI泡沫疑慮，他指出，Blackwell晶片銷售表現超乎預期，雲端GPU已銷售一空。AI訓練或推論，兩者都在呈指數級增長。「我們已進入AI的良性循環」，黃仁勳表示，「AI正滲透每個角落，同時處理所有任務」。

對此，半導體分析師陸行之一早在臉書發文表示，在經過11月科技股拉回，市值王Nvidia的好數字好指引，又要救全村，讓半導體及科技股反轉了。不單是輝達第3季營收季增25%，第4季還要再季度成長12-16%，都優於市場預期近4至5個百分點。

輝達財報財測雙喜，陸行之曝「唯一遺憾」

不過陸行之指出，「唯一遺憾的是Nvidia的庫存月數持續季增，年增，當然有可能公司持續看好新產品出貨而增加庫存，但供應鏈最怕的是大客戶買太多，然後突然反轉，我們持續密切觀察」。

陸行之表示，值得注意的是，因為蘋果在創新方面不爭氣，估計今年前3季度輝達已經成為台積電最大客戶，認為2026年、2027年台積電1.6奈米和1.4奈米的量產將不再是蘋果說了算。

陸行之臉書全文如下： 在經過11月份的科技股拉回，市值王Nvidia的好數字好指引又要救全村讓半導體及科技股反轉了，不單是3Q25營收季增25%，4Q25居然還要再季度成長12-16%，都優於市場預期近4-5個百分點，但唯一遺憾的是Nvidia的庫存月數持續季增，年增，當然有可能公司持續看好新產品出貨而增加庫存，但供應鏈最怕的是大客戶買太多，然後突然反轉，我們持續密切觀察。值得注意的是，因為蘋果在創新方面不爭氣，我們估計今年前三季度Nvidia 已經成為台積電的最大客戶，2026/2027台積電 1.6/1.4奈米的量產不是蘋果說了算。

陸行之臉書原文連結在此





更多今周刊文章

瓦城泰統遷廠，通勤時間「1小時→4小時」員工控不配合就要離職…新北勞工局、業者回應了

曾是九份礦產千金「抽屜滿金條」...金馬影后陳淑芳一度窮到只剩200元、賠光3間房：悟出「三日人生」心法

別再說高股息不如市值型！00878、00919...她靠每月6萬股息，撐過抗癌停工：痛到躺平的日子，誰能看盤賣股？