黃仁勳一句話點火！美股站上5萬點大關 專家曝AI投資2炸彈未拆：4巨頭還在跌

美股道瓊在上週五強勢反彈並首度站上五萬點大關，看似投資情緒回穩；但接下來還是要看能不能站穩五萬大關，維持成功的前高壓力突破型態就能海闊天空持續往上。財經專家「王董大盤籌碼」在臉書發文指出，投資人對於AI資本支出的疑慮，在輝達執行長黃仁勳一句話點火美股之下，帶動半導體供應鏈反彈，不過風險並未完全解除，AI供應鏈起飛，但這美股4大巨頭仍在逆境中。​

王董大盤籌碼表示，上週美股投資人一度對於AI的資本支出有非常大的燒錢疑慮，所幸黃仁勳公開談話認為資本支出完全合理，而且付得起也賺得到，立刻帶動半導體供應鏈反彈。iShares軟體ETF在上週一整週崩跌了8.7%，今年以來的跌幅則擴大至23%；跟前一陣子才攻上七千點的S&P500，以上上週五剛剛攻上五萬點的道瓊完全反向。

王董大盤籌碼認為，其實跌了很深並不代表風險解除，這些AI軟體要能向市場證明一件事，那就是能不能真的在未來維持大幅度的獲利成長？否則您燒了這麼多錢來投資，結果從消費者或者企業身上變現卻十分有限，錢是賺不回來的。黃仁勳的談話只有解決了AI供應鏈，尤其是晶片半導體這些硬體與設備股的擔憂，所以Nvidia與AMD還有台積電全數大漲。

王董大盤籌碼提到，但是Amazon、Google、Meta與Microsoft居然卻是逆勢續跌，說明市場對於這些科技巨頭高達6600億美元的AI投資，未來回收效率還是充滿不安，至於比特幣在上週曾經短短兩天之內就暴跌12%跌破6.5萬美元，連帶拖累Strategy、Robinhood與Coinbase出現雙位數回檔。上週五反彈站回7萬美元之後，就看本週市場情緒能不能重返樂觀，是風險性資產信心如何的重要參考。

王董大盤籌碼指出，本週企業財報主要還有Coca-Cola、McDonald’s、Cisco與ON Semiconductor要公布財報，雖然這些都不是AI最核心的大型科技股，但還是可以反映消費與企業支出的真實狀況，至於上週跟大家談過很多的軟體族群，能不能擺脫重災區的命運也是市場焦點，不少華爾街外資都已經開始轉向看好浮現投資價值，甚至認為有機會像上週五美股一樣出現報復性反彈。



