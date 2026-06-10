黃仁勳一句Maybe道盡了擔憂缺電的無奈 ／何溢誠

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何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

黃仁勳日前在台北參加輝達台灣員工大會時表示，輝達需要在台灣使用更多能源，如同人類員工需要米飯，AI員工需要的是電力，「我們需要更大量的電力」，暗喻對為未來台灣可能缺電的隱憂。隨後，經濟部長龔明鑫趕緊掛保證說，2034年前台灣都不缺電；黃仁勳僅低調回以Maybe（可能），引發外界熱烈議論。

現在，連大陸國台辦都跳出來插上話，朱鳳蓮表示，民進黨當局一門心思搞台獨，既沒有意願也沒有能力解決島內經濟社會發展面臨的結構性問題。缺電已經成為台灣經濟社會發展的軟肋，這一點大家有目共睹。

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反核出身的民進黨，其失衡的能源政策，導致台灣電力供應捉襟見肘，向來為人所詬病。台灣近年來缺電與供電穩定度問題，一直是全民與產業最關注的核心痛點。如今，賴清德總統雖然決定「返核」，但最快也要到2028年才能看到眉目，一切都還是未定之數，難以樂觀。

根據經濟部規畫，未來10年淨增加燃氣機組可達10.2GW（百萬瓩），似乎不少。但，檢視全台電力供需路徑，卻潛藏「AI用電成長低估」、「過度重押燃氣」、「區域供電不平衡」，以及「綠電落後與不足」等4大隱憂，產業與民生用電仍有跳票風險。

高科技產業對電力品質要求極高，即便是微秒級的「壓降（電壓驟降）」都會導致整批晶圓報廢，損失動輒數億元。長期供電不穩會動搖外資投資台灣的信心，甚至加速產業外移。而且，為因應斷電風險，許多企業必須自備大型發電機或儲能設備，大幅增加了營運成本。

台灣電力問題是經濟發展的「緊箍咒」，民進黨政府唯有拋棄政治意識形態的爭論，回歸科學與客觀數據，全面優化能源結構與電網韌性，才能確保台灣在 AI 時代繼續維持全球科技重鎮的優勢。(網絡示意圖)