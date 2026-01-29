黃仁勳：台積電全球擴產是雙贏 盼中國核准 H200 銷售並感謝供應鏈力挺

【緯來新聞網】輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於今（29）日搭乘專機飛抵台北松山機場，正式展開訪台行程 。除預計出席 30 日的輝達台灣分公司尾牙，並計畫拜會台積電創辦人張忠謀及董事長魏哲家，此外更將於 31 日舉辦備受矚目的「兆元宴」，與台灣 AI 供應鏈夥伴共進晚餐，深化合作關係 。

針對先前美方官員提及欲將台灣四成半導體產能「轉移」至美國的說法，黃仁勳在受訪時明確予以指正 。他強調，用「轉移」（shifting）一詞並不準確，「增加」（adding）才是正確的描述 。黃仁勳分析，未來十年對台積電產能的需求將遠超台灣本土所能提供的規模，台積電勢必要在美、歐、日及台等地同步擴產 。他指出，這種全球布局不僅能強化製造韌性，對台積電及美國而言更是「雙贏」的結果，且大量的業務仍會續留台灣生產 。



訪問中，黃仁勳特別提到「能源」與「記憶體」的重要性。他指出，能源是全球共同課題，充足的電力供應是推動 AI 基礎建設的關鍵。在技術層面，黃仁勳強調記憶體對 AI 未來至關重要，並提及輝達是全球唯一與 SK 海力士、三星及美光等所有 HBM 供應商皆有合作的企業。面對今年預期的強勁成長，他特別感謝合作夥伴的全力支持，確保產能足以供應 AI 具備情境感知與記憶能力所需的大量記憶體需求。



此外，剛結束中國訪問行程的黃仁勳也對 H200 晶片的出口許可表達期待 。他透露，H200 的出口許可正在最後敲定階段，希望能獲得中國政府核准進口，讓這款對美國技術領導地位及中國市場均有益處的產品順利銷售 。面對中國本土晶片業者的激烈競爭，黃仁勳強調輝達必須積極應對，目前供應鏈產能已準備就緒，正耐心等待各方的最終決定

