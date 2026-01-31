黃仁勳：台積電未來10年產能倍增

輝達執行長黃仁勳（前排中）1月31日宴請台灣供應鏈廠商，並在餐廳外合影留念。華碩董事長施崇棠、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里、鴻海董事長劉揚偉、和碩董事長童子賢等出席。（范揚光攝）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1月31日宴請供應鏈高層，也稱為兆元宴，高科技產業高層雲集，包含台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里、鴻海董事長劉揚偉等都出席。黃仁勳接受訪時表示，台積電未來10年產能會超過100％。

黃仁勳表示，輝達今年需求非常強大，他預期，台積電在未來10年產能可能會增加超過100％，是最大的基礎建設投資，產能增加可能遠遠超過兩倍，因為光是輝達的需求就會超過兩倍的產能。

《華爾街日報》1月31日報導，輝達與OpenAI去年9月簽署的一項高達1000億美元（約新台幣3.17兆元）的算力合作計畫，目前已陷入停滯。這項被輝達執行長黃仁勳稱為「史上最大運算專案」的計畫，原定由輝達協助建置至少10吉瓦（GW）的運算能力，並由輝達注資協助OpenAI支付租賃晶片的費用，但目前因輝達內部的疑慮而未能進入實質談判階段。

知情人士透露，黃仁勳近月在私下場合，多次強調該協議不具法律約束力，並對OpenAI的商業模式表達批評，稱其運作方式「缺乏紀律」。此外，輝達對OpenAI面臨的競爭壓力深感憂慮，特別是來自Gemini的迅速成長與Anthropic的威脅。為分散風險，輝達已於去年11月承諾向Anthropic投資100億美元。

不過，黃仁勳昨日回應稱，卡關完全是無稽之談，「我們將對OpenAI進行巨額投資」。但當被問及，投資額是否會達到1000億美元時，他回答說「不，遠沒有那麼多」。

黃仁勳兆元晚宴前與供應鏈高層合影，包含華碩董事長施崇棠、聯發科執行長蔡力行、魏哲家、緯創董事長林憲銘、林百里、廣達副董事長梁次震，以及英業達董事長葉力誠、矽品董事長蔡祺文、劉揚偉、和碩董事長童子賢、緯創總經理林建勳等人，每個人皆身價不凡，因此也被外界稱為「兆元宴」。