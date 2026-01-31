黃仁勳：台積電未來10年產能倍增
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1月31日宴請供應鏈高層，也稱為兆元宴，高科技產業高層雲集，包含台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里、鴻海董事長劉揚偉等都出席。黃仁勳接受訪時表示，台積電未來10年產能會超過100％。
黃仁勳表示，輝達今年需求非常強大，他預期，台積電在未來10年產能可能會增加超過100％，是最大的基礎建設投資，產能增加可能遠遠超過兩倍，因為光是輝達的需求就會超過兩倍的產能。
《華爾街日報》1月31日報導，輝達與OpenAI去年9月簽署的一項高達1000億美元（約新台幣3.17兆元）的算力合作計畫，目前已陷入停滯。這項被輝達執行長黃仁勳稱為「史上最大運算專案」的計畫，原定由輝達協助建置至少10吉瓦（GW）的運算能力，並由輝達注資協助OpenAI支付租賃晶片的費用，但目前因輝達內部的疑慮而未能進入實質談判階段。
知情人士透露，黃仁勳近月在私下場合，多次強調該協議不具法律約束力，並對OpenAI的商業模式表達批評，稱其運作方式「缺乏紀律」。此外，輝達對OpenAI面臨的競爭壓力深感憂慮，特別是來自Gemini的迅速成長與Anthropic的威脅。為分散風險，輝達已於去年11月承諾向Anthropic投資100億美元。
不過，黃仁勳昨日回應稱，卡關完全是無稽之談，「我們將對OpenAI進行巨額投資」。但當被問及，投資額是否會達到1000億美元時，他回答說「不，遠沒有那麼多」。
黃仁勳兆元晚宴前與供應鏈高層合影，包含華碩董事長施崇棠、聯發科執行長蔡力行、魏哲家、緯創董事長林憲銘、林百里、廣達副董事長梁次震，以及英業達董事長葉力誠、矽品董事長蔡祺文、劉揚偉、和碩董事長童子賢、緯創總經理林建勳等人，每個人皆身價不凡，因此也被外界稱為「兆元宴」。
其他人也在看
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3則留言
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 41則留言
【黃仁勳兆元宴2】AI鍍金！20檔「兆元宴概念股」平均上漲34% 「這4家」翻倍最狂
AI霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（31）日晚間將再度舉辦「兆元宴」，邀請台灣AI供應鏈關鍵合作夥伴共進晚餐。隨著參與企業家數持續擴大，這場餐敘也成為市場觀察輝達AI戰略推進與供應鏈布局的關鍵風向球。《Yahoo股市》統計20檔曾參與兆元宴的上市櫃公司，自首次參加以來至2026年1月30日止，股價平均上漲34%，其中更有4家公司股價翻倍飛揚，表現亮眼。Yahoo股市 ・ 18 小時前 ・ 10則留言
最強記憶體！超車旺宏、晶豪科！「這檔三星夥伴」笑納百億訂單 5天炸噴57.8%外資天天寵
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導全球記憶體市場爆發缺貨潮，記憶體族群續強，非揮發性記憶體整合元件領導廠商旺宏（2337）週漲（1月26日至30日）33.91%；利基...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 5則留言
傳吃下百億台系記憶體大單！這「電通飆股」4天爆噴近44% 今一度觸漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體通路廠擎亞（8096）近期傳出拿下台灣重量級晶圓代工廠的大型記憶體訂單，金額上看百億元，主要用於該晶圓代工廠各廠...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
抱股過年關鍵變數？川普今夜宣布Fed接班人/外資今年最狠一刀512億 台積電跳水拖垮台股/記憶體續攻鋼鐵抗跌 族群輪動救火｜Yahoo財經掃描
美國大型科技股表現分歧，使美股四大指數漲跌互見。道瓊工業指數小漲0.11%，受傳產與金融股撐盤；那斯達克指數下跌0.72%，主因軟體與網路族群承壓；標普500指數小跌0.13%，而費城半導體指數則逆勢上漲0.16%，續創收盤新高，反映設備與部分晶片股相對有撐。個股方面，微軟財報雖顯示營收成長，但資本支出創高引發投資回收期疑慮，股價重挫近一成，拖累那指表現；相較之下，設備股與部分AI概念股維持韌性。台積電ADR則隨半導體族群震盪整理，下跌0.80%，未能明顯帶動盤勢。 亞股方面漲跌互見，日股回檔0.10%，持續高檔震盪；韓股小漲0.06%；港股下跌，賣壓較為明顯；上證指數走弱0.96%，市場觀望氣氛升溫，整體偏向整理格局。 台股部分，加權指數今（30）日開盤後一路震盪，終場下跌472.52點，收在32,063.75點，跌幅1.45%，成交金額9,091.56億元，終場守住32000關，周線也守住連六紅。權王台積電(2330)重挫30元，終場收在最低價1775元，下跌1.66%成為拖累指數的關鍵因素之一。盤面資金轉向具題材與基本面支撐族群，記憶體股維持相對強勢，載板族群同樣獲得資金青睞，欣興(3037)逆勢創高表現突出；傳產方面，鋼鐵股表現相對抗跌，中鋼(2002)續受關注。整體來看，在外資大幅調節、內資同步降溫下，台股短線高檔震盪加劇，呈現指數回檔、族群輪動的整理格局。Yahoo財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 8則留言
獲利暴增829%！記憶體報價狂飆助攻 「這檔」噴上漲停連3漲
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在三星傳出調高DRAM報價近70%、NAND漲幅達100%等利多消息帶動下，記憶體族群再度成為盤面焦點，記憶體IC設計廠晶豪科（3006...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1則留言
【Yahoo早盤】台股挫500點陷3萬2保衛戰...名師蔡明翰：是買點別跟殺
台股今（30）日拉回修正，早盤最低觸及32,004點，跌點逾500點。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，今日預估成交量落在8100億元，量縮顯示並未有大量賣壓湧出，整體來說，台股與日韓股不同調，是「先跌」，反倒是買點出現，尤其在美股終場收復失土的情況，此時不要跟殺才對。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 19則留言
看旺雙虎前景！國家隊砸近4億掃貨群創、友達1.9萬張 再投入5.3億建倉「這檔」記憶體巨頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數昨（30）日大跌472.52點，終場以32063.75點作收，跌幅1.45%，成交金額為9091.56億元。根據「玩股網」統計八大...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 16則留言
《台北股市》鴻海何時動？聯發科進出價 老手全說了
【時報-台北電】Google TPU對聯發科(2454)大進補，投資人要如何進場買？分析師許博傑心法大公開，直言現在要撿1400元的聯發科是妄想，要嘛跌順著10日線，要嘛在星期一(1/26)的缺口、約1630元到1700元之間撿；至於在220元附近徘徊許久的鴻海(2317)何時能漲？他認為農曆年前黃仁勳來吃尾牙、台積電(2330)漲不動時，就換鴻海上場。 瑞銀日前發布看台股金馬年指數高點報告，將今年底加權指數高點目標調升至36,595點，比較樂觀的版本是挑戰3萬8000點，看好的12檔股票包含台積電、聯發科、世芯-KY、矽力*-KY、鴻海、廣達、台達電、嘉澤、奇鋐、旭隼、貿聯-KY及中信金。 許博傑在「鈔錢部署」表示，台積電距離2千元還剩約200元空間，以1元約8點計算，台股指數就是33600到34000點，這還不包含聯發科、台達電、鴻海、廣達、中信金等權值股，一旦納入後，35000、36000並非不可能。 「不敗教主」陳重銘指出，現在大盤約3萬2千點，等於還會再上漲4600點~6000點，由於台積電占大盤44%，預估台積電會貢獻3000點~4500點。以台積電上漲1元貢獻大盤7.5點時報資訊 ・ 1 天前 ・ 2則留言
【肥貓現形】力積電擠入前三高！虧損但董事平均領218萬元 百萬年薪還有這15家
證交所今（30）日公布2024年度董監酬金支領情形，統計顯示，上市公司中，有超過百家處於虧損狀態，但其中仍有15家以上公司董事平均酬金（未加計兼任員工薪資）超過百萬元，宏達電（2498）、友達（2409）再度霸榜，但力積電（6770）擠掉國橋（1312）變成第三名，不過，若看增幅，他們都不是最高的，台塑（1301）稅後虧損，董事平均酬金年增破百萬增幅最大。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 34則留言
金融股淪投信提款機！「這4檔」慘遭出清8.1萬張 富邦金被連7週狠賣153億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤上週（1/26~1/30）收紅，加權指數來到32063.75點，週漲102.24點或0.32%。根據證交所公布之盤後籌碼動向，投信週賣...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
46年來最慘！美元飆「白銀崩跌30%」 分析師揭4關鍵：中國投機客跑了
隨著美國總統川普（Donald …民報 ・ 15 小時前 ・ 12則留言
暴減4.1萬股民！00940月配0.045元仍遭棄 4檔ETF今最後買進日年化配息率一次看
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採月月配、受益人數逾52萬的高股息ETF元大台灣價值高息（00940），昨（29）日公告第20次配息每受益權單位實際配發0.045元，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
離目標價93元只差一點！外資、自營商聯手下殺「這檔」…股價逆勢翻紅 台積電遭三大法人砍萬張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（30）日收盤32,063.75點，跌472.52點，跌幅1.45%，三大法人合計賣超636.84億元，觀察今日三大法人賣超個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
南亞科晶豪科漲停狂飆！專家警告：記憶體股別再追高
台股在昨（30）日遭遇大幅震盪，重挫472點，收在32063點。然而，記憶體族群卻逆勢吸金，南亞科與晶豪科等個股紛紛亮燈漲停，引發市場關注。不過，專家提醒投資人，封關在即，記憶體股已不適合追高，並強調這並非對產業前景看空，而是考量「時間成本」與「獲利了結壓力」。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2則留言
ABF載板超熱！欣興衝漲停強噴262億元 「這記憶體」大飆8%寫新天價炸323億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於龍頭股台積電（2330）走跌，台股大盤今（30）日呈現下行走勢，截至12點30分，加權指數來到32189.80點，跌346.47點或1.0...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
傳獲晶圓代工大廠訂單！「這檔」5天猛噴57.81%登強勢股王 市場報喜：貢獻2026三分之一業績
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數昨（30）日收盤32,063.75點，跌472.52點，跌幅1.45%，觀察昨日表現強勢個股，半導體通路大廠擎亞（8096）傳出...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
她發票中獎200萬卻飛了！財政部教4步驟自動兌獎 不怕錯過財神爺
雲端電子發票越來越普及，但若忽略一個關鍵步驟，可能讓你與財神爺擦身而過！一名女網友幸運中了200萬元特獎，但因未將載具歸戶，而未能收到中獎通知，而等她知道時，已過了兌領的期限。貼文曝光後，至今吸引超過健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1則留言
關稅15%台積電恐變美積電？TSMC大咖一句神比喻：媽祖分靈 台人秒懂
台美對等關稅協議達成降至15%，台灣方承諾企業赴美投資2500億美元及政府信用擔保2500億美元，換取15％稅率不疊加及232條款最惠國待遇。台積電元老、前副總經理陳健邦直言，台積電到美國投資並不會被掏空，更像「媽祖分靈」，神比喻讓眾人大讚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言