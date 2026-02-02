黃仁勳「將再來台簽約總部」 蔣萬安：2/10-15間完成

台北市 / 綜合報導

輝達執行長黃仁勳，今(2)日就要離開台灣。他說如果之後輝達台灣總部，有典禮或大型活動，一定會再次來台參加。台北市長蔣萬安表示，一直都有跟黃仁勳保持聯繫，預計2月10日到15日之間就會完成簽約。而黃仁勳今天步出飯店後，再次為守候許久的粉絲簽名，還用中文祝福大家，馬年新年快樂。

輝達執行長黃仁勳，離台前再幫粉絲的棒球簽名，輝達執行長黃仁勳說：「小朋友沒有，今天有小朋友嗎。」也不忘再看看，現場有沒有小朋友，想發個紅包，輝達執行長黃仁勳VS.記者說：「馬年，(馬上賺錢)，所以馬上賺錢，馬上發財，發財，對不對，馬上發財，還是要馬上賺錢比較好。」

廣告 廣告

黃仁勳祝大家發大財，而且說不定很快就會再來，輝達執行長黃仁勳VS.記者(02.01)說：「明天(2/2)你不會見到蔣市長對吧)，我不覺得我會，但我很快就會跟市長見面，(你會再來台跟市政府簽約嗎)，會，我會再來台簽約，我當然會，(在COMPUTEX之前還是COMPUTEX之後)，我不知道，但很快就會了，(很快嗎)，只要我知道了，就會通知你，(會是下個星期嗎)，下週嗎，我下週來也會受到歡迎嗎，(當然)。」黃仁勳承諾，將再次來台跟北市府簽約，但時間依然未定。

台北市長蔣萬安說：「黃仁勳這次的行程非常緊湊，不過我們都一直保持聯繫，這一週我們就會進行估價審議，接下來就會完成定價定約，農曆年前大概2月10號到15號中間，我們就會來簽約。」輝達執行長黃仁勳VS.記者說：「2月15日嗎，(對)，真的嗎，那很棒，(你那個時間會再來台灣嗎)，也許，我不知道，我應該來嗎，如果有典禮或大型活動，我會回來，但我從現在開始會變非常忙，今年對我來說將會是很忙的一年。」

想成功邀到Jensen本人，蔣市府還得加緊腳步，黃仁勳回到美國後，將參加思科AI峰會，台灣時間2月4日上午11點30分，會跟思科CEO同台，就AI工廠進行主題演講，值得留意的是，凌晨1點20分，OpenAI執行長 Sam Altman，也會在這場活動發表演說。

輝達執行長黃仁勳(02.01)說：「它們(OpenAI)會與夥伴蓋新的基礎建設，當它們發起新一輪，它們就會邀請我們，然後當它們邀請我們，我們就會考慮。」訪台期間多次駁斥跟OpenAI不合傳聞，強調輝達與對方的夥伴關係，黃仁勳有沒有機會再跟Sam Altman同框，成為接下來關注焦點，「AI教父」固樁之旅落幕，產業界也即將再掀新一波革命。

原始連結







更多華視新聞報導

蔣萬安再邀黃仁勳「簽約輝達總部」 北市府將備夜市美食

輝達總部盼月底簽約 蔣萬安邀黃仁勳「拜土地公」

傳輝達要在北市設台灣第二總部？ 黃仁勳：聽起來不錯 北市府回應了

