黃仁勳、巴菲特不是最有錢！「他」身價突破18.8兆元 創人類史上新紀錄

根據《富比士》數據顯示，特斯拉執行長馬斯克的淨資產正式突破6000億美元（約新台幣18.8兆元），成為人類史上首位身價跨越此門檻的富豪。

特斯拉執行長馬斯克淨資產突破6000億美元（約新台幣18.8兆元）。（資料照，美聯社）

綜合外媒報導，近日有消息指出，馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX正在推進IPO（首次公開發行）計畫，預計明年上市，有望將這家新創公司的市值推升至8000億美元。

馬斯克的財富也受惠於他持有的特斯拉約12%股份。儘管特斯拉的銷量有所下滑，但今年迄今股價仍上漲13%。此外，馬斯克宣布正在測試副駕駛座未裝安全監視器的無人駕駛計程車後，特斯拉股價於15日再上漲近4%。

回顧過去5年，2020年3月，馬斯克身價為246億美元（約新台幣7731.78億元），同年8月，特斯拉股價飆升，使他成為史上第5位身價突破千億美元的人。2021年9月，他成為第3位身價突破2000億美元（約新台幣 6.28 兆元）的人，僅次於亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與VMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）。

