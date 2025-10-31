黃仁勳一席話台廠噴漲！陸行之揭輝達布局大讚：不愧是AI教主

財經中心／陳慈鈴報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於GTC大會發表專題演講，會中預期輝達2026年整年來自Blackwell，以及早期的Rubin晶片業績，會超過5000億美元（約超過新台幣15兆元），是前一代 Hopper 晶片整個生命週期銷售的五倍以上。值得注意的是，黃仁勳的一席話，讓日月光（3711）及同屬封測廠的京元電子（2449）受益良多。分析師陸行之就對輝達布局進行點評，直呼「教主不愧是AI教主」。

黃仁勳於台灣時間29日凌晨12時於華盛頓舉行的開發者大會（GTC Washington2025）發表演講，除了放話讓輝達股價上漲近5%，宣告AI正式進入「第二波黃金週期」，也公開點名了台積電（2330）、鴻海（2317）與日月光致謝，還稱「Young（劉揚偉）是位出色的合作夥伴」。

黃仁勳的一席話，29日台股開盤立即見效，當天日月光的盤中一度飆至218元，漲逾7%，受益的還有京元電子，大漲至207元。輝達股價部分，當日晚間美股收盤飆漲3%，每股207.04美元（約新台幣6365元），市值突破5兆美元（約新台幣153兆元）。

陸行之於臉書寫道，教主又放話讓股價上漲近5%，預期Blackwell+Rubin的銷售在2025及2026年將達0.5兆美元（約新台幣15兆元），明顯高於市場預期；推出了NVQLink及CUDA-Q就嚇趴一堆量子電腦公司，投資10億美元（約新台幣307億元）；把Nokia 拉到永動機來買 Nvidia 新推出的 Aerial RAN Computer 來加速6G AI-RAN 發展，Nokia 就爆漲22.8%。這讓他忍不住大讚：「教主不愧是AI教主。」

