黃仁勳一席話讓輝達止跌回升！專家卻分析「這波漲不久」：需要信心喊話代表真有問題

​美股於7日跌深後強勁反彈，道瓊工業指數首度站上5萬點大關，標普500、費半與那斯達克指數也全面收高。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人YouTube頻道分析，執行長黃仁勳的信心喊話讓輝達回漲，「但這波漲勢恐怕無法持久」，因為當一家公司需要大老出來信心喊話時，顯然就存在某些問題。​

蔡明彰說，輝達的4大客戶分別是亞馬遜、Google、微軟與Meta，今年資本支出預估為6500億美元，高達約台灣6到7年的中央政府總預算之總和，但市場的疑慮反映在這些公司的財報上，因此股價表現不佳。

廣告 廣告

蔡明彰表示，輝達執行長黃仁勳於上周五在美媒稱「AI已變得非常有用且非常強大」，只要人們繼續為AI付費，企業就能從中獲利，試圖減輕AI投資過熱疑慮。因為這番「信心喊話」，讓輝達股價漲了將近8%，但當一家公司需要大老出來信心喊話時，顯然就存在某些問題。​

蔡明彰指出，過去輝達股價上漲，是由於技術領先以及亮眼財報，形成輝達護城河，現在上漲卻是因為黃仁勳出來喊話，因此，輝達的漲勢恐怕無法持久。輝達如果真的要漲，在上個月美國CES展中，黃仁勳提出「AI5層蛋糕論」時就應該漲了，股價當時卻沒有走揚。

蔡明彰分析，去年那斯達克漲幅勝過道瓊，但今年卻顛倒，目前顯然是道瓊比較厲害。道瓊有30家成分股，包括美國零售企業沃爾瑪導入AI科技後YTD漲了18%，創下新高並超過道瓊大盤；重型工業設備製造公司開拓重工為資料中心提供發電設備，YTD也漲27%，創下新高。

蔡明彰指出，AI「5層蛋糕論」並不是每一層都有漲幅，例如第2層的晶片就沒有漲，第1層的雲端運算也遭到市場擔心變現能力；5層蛋糕現在只有兩層有漲幅，分別是基礎建設與應用。

更多風傳媒報導

