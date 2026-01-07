黃仁勳一席談話 記憶體股價今續強、散熱族群卻涼了

[Newtalk新聞] 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在 CES 展中談到，下一代「Vera Rubin」平台可能會大幅降低資料中心的散熱需求，並稱資料中心不再需要水冷式冷卻機；此外還強調，對記憶體和儲存設備的需求仍迫切。

受黃仁勳這番談話影響，美光（Micron）周二（6 日）股價上漲 10.04%，來到 343.48 美元、晟碟（SanDisk）更狂漲 27.56% 至 349.63 美元，創下去年二月以來最佳表現；不過，美國資料中心冷卻與 HVAC 相關類股當日卻慘遭拋售。

不過，受黃仁勳這番話衝擊，美股 Modine Manufacturing 股價下跌 7.5%，盤中一度跌 21%；空調製造商 Trane Technologies 跌 2.5%；水冷式散熱系統商江森自控（JCI）跌 6.2%，創去年七月來最慘單日。巴克萊分析師 Julian Mitchell 認為，由於輝達在整個 AI 生態系中具關鍵地位，投資人不會輕忽黃仁勳的相關言論。

黃仁勳周一在 CES 上表示，「對儲存領域而言，這目前是一個完全待開發的市場。這是一個從未存在過的市場，未來很可能成為全球最大的市場，基本上承載著全世界 AI 運作的記憶體」。同一天，Sandisk 也推出自家的固態硬碟（SSD）新品牌「Optimus GX PRO」系列，為效能開發者、電玩玩家打造了 GX 產品線。

此外，黃仁勳也談到資料中心對散熱的需求，指出輝達新一代「Vera Rubin」平台可望大幅降低散熱需求，並指出「資料中心不再需要水冷式冷卻機」。

過去，為確保伺服器穩定運行，資料中心營運商需持續投入散熱與電力設備，以應對高度密集晶片運作時產生的大量熱能。如今，黃仁勳這番話，使押注AI 基礎建設擴張的投資人的情緒受影響。

今（7 ）日台股市場，記憶體、散熱族群早盤股價也呈現「兩樣情」。截至上午 10:40 分，南亞科（2408）盤中高點衝到 245.5 元，上漲 7.9%，華邦電（2344）漲 4.3%，旺宏（2337）大漲 9%，力積電（6770）漲 2.4%，利基型記憶體 IC 設計廠晶豪科（3006）漲 3.8%，模組廠威剛（3260）則漲 3.1%。

不過，散熱族群成了「災區」，「散熱股王」健策（3653）今盤中下挫5.1%，報2,505 元，零組件廠奇鋐（3017）、雙鴻（3324）各下跌 2.8%、1.8%，風扇廠建準（2421）則是維持平盤 156.5 元。

