黃仁勳「帶貨成功」！ 劉家莊牛肉爐登熱搜 莉莉水果店爆紅
輝達執行長黃仁勳訪台行程引發旋風效應，他於7日晚間造訪台南知名牛肉爐及冰品店用餐後，兩家店家迅速成為熱門朝聖地點。牛肉爐店業者透露，黃仁勳團隊早在1個多月前就預訂座位，使該餐廳登上熱搜榜；而冰店業者則分享，黃仁勳突然造訪令他們又驚又喜，當時店內人潮爆滿，連店家負責人要進入自己的店面都需說出「通關密語」，才能獲得保鑣允許通行。這股「黃仁勳效應」帶動大量民眾慕名前往，希望能品嘗科技巨頭欽點的美食。
黃仁勳造訪台南永康區知名牛肉爐餐廳後，許多民眾特地前來朝聖，即使在非用餐時段，店內仍湧入不少顧客。有民眾表示，希望藉由品嘗黃仁勳喜愛的食物，能夠與他擁有相同的品味，甚至像他一樣成功。另一位顧客則認為，既然全球科技巨頭選擇這家餐廳，一定是最好的選擇，因此特地前來體驗。
黃仁勳於7日晚間到訪後，立即有網友在GOOGLE評論給予五星好評，還幽默地留言「我爸爸和朋友來聚餐，他們覺得很好吃」。隔天店家電話接不停，首次光顧的客人增加了2至3成。業者透露，黃仁勳團隊其實在一個多月前就預約了座位，原本計劃安排他們在二樓包廂用餐，但團隊堅持要坐在一樓靠窗位置，展現親民作風。
除了牛肉爐店外，位於中西區經營70多年的知名冰品老店也因黃仁勳的到訪而聲名大噪。有顧客表示，看到相關新聞後，便將黃仁勳造訪的地點全部標記起來，剛好路過就決定停下來品嘗。冰店業者分享，他們原本不知情黃仁勳要來，起初只是由牛肉爐店協助外帶冰品到餐廳，沒想到黃仁勳堅持要親自到店內用餐，讓他們感到非常驚喜。
當時店內人潮洶湧，甚至連店家負責人想進入自己的店面都十分困難。業者回憶道，公公想進店時，無法與保鑣順利溝通，必須強調「我是老闆要進去」，但保鑣仍拒絕放行，直到公公說出「BOSS BOSS」這個「通關密語」才被允許通過。店家還特別將黃仁勳致贈的紅包和兩人合照製作成小卡，贈送給顧客留念。許多人認為，這些店家獲得黃仁勳青睞，比獲得米其林評鑑還更加光榮。
