黃仁勳：建築、水電工年薪破10萬美元

輝達執行長黃仁勳21日在達沃斯世界經濟論壇表示，人工智慧（AI）正引發一場巨大變革，帶動規模數兆美元的全球基礎設施投資浪潮。其中資料中心建設需求激增，讓建築工人和水電技師的年薪也有望突破10萬美元。相關說法與近期美國官方統計相呼應，顯示技術工人長期短缺，已經成為AI擴張的重要變數。

黃仁勳與貝萊德執行長芬克（Larry Fink）對談時，提到AI產業由多層架構組成，涵蓋能源、基礎設施、雲端運算、AI平台及產業應用。這套龐大體系必須建立在穩固的基礎建設之上，相關設施將成為人類史上最大規模的投資計畫之一。

廣告 廣告

針對外界對AI衝擊就業的疑慮，黃仁勳認為AI主要取代的是重複性「任務」，而非工作本身，反而能讓人類專注於更具創造性與決策性的「目標」。目前趨勢的最大受益者正是支撐AI運作的技術工人。隨著資料中心大規模興建，相關技工需求快速攀升，薪資水準顯著上揚，即使不去學資工或讀博士，也能用技術專長過上體面生活。

黃仁勳的樂觀判斷與美國官方數據吻合。美國勞工統計局預估，2024年至2034年間，美國每年平均將短缺約8.1萬名電工。麥肯錫則指出，2023年至2030年間，額外需求包括13萬名電工、24萬名建築工人及15萬名建築監理人員。

國際電氣工人兄弟會去年曾表示，部分地區單一資料中心所需的勞工數量，就達到當地現有會員人數的兩倍以上。資料中心的勞工需求，已超過任何單一產業，但美國技工荒並非短期現象。美國建築承包商協會首席經濟學家巴蘇（Anirban Basu）表示，過去數十年，技工鼓勵家中年輕世代就讀大學，而非學習傳承技術，導致技職教育萎縮，面臨嬰兒潮世代陸續退休後的「銀色海嘯」。

勞工統計局預測，未來十年電工就業將成長9%，遠高於整體平均。但業界普遍認為，問題在於培訓速度難以跟上需求。由於資料中心建設時間緊迫、不容許犯錯，營建商對使用學徒更加謹慎，導致新人難以快速上線。他坦言，即使工作內容與一般工程相近，但高標準要求，迫使業者對技工實施更嚴格篩選與訓練。