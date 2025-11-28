黃仁勳、張忠謀30年交情 「麻婆豆腐的秘密」曝光！

論壇中心/綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日無預警返台，受訪時更透露，他特地前往探望摯友台積電創辦人張忠謀，還開心分享：「他狀態超好！」！對此，財經專家徐嶔煌指出，這兩人的感情好到，會彼此慶生，張忠謀甚至讓黃仁勳挑一張妻子張淑芬的畫作當禮物，張淑芬也會親自下廚做「會辣的麻婆豆腐」給黃仁勳吃。

徐嶔煌在《台灣向前行》節目中指出，黃仁勳與張忠謀這段將近三十年的友情，在企業家之間是非常難得的事情。徐嶔煌分享兩人之間的小故事，2013年黃仁勳50歲大壽，張忠謀就跟黃仁勳說「要送一個特別的生日禮物」，指的就是太太張淑芬的畫作，當時黃仁勳得知後竟說「你太太畫得太棒了，可以每張都要嗎」？由此可見兩人交情匪淺。

徐嶔煌也進一步分享，張淑芬曾說過黃仁勳到他們家最愛吃的菜是「麻婆豆腐」，因為張忠謀夫妻都不吃辣，卻會為了黃仁勳，特別做了「有辣的麻婆豆腐」給他吃，兩人的交情就是好到這種程度。

原文出處：黃仁勳、張忠謀30年深厚交情 徐嶔煌揭「麻婆豆腐的秘密」！

