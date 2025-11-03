黃仁勳、李在鎔、鄭義宣吃炸雞 韓媒曝推手

▲此次訪韓，黃仁勳邀請三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣一起吃炸雞、喝啤酒。（圖／翻攝自韓聯社）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳，近日到訪韓國，出席在韓國慶州舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會，還邀請三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣一起吃炸雞、喝啤酒，3位商業巨頭齊聚，引發外界關注。有韓媒披露，這場「炸雞局」的幕後推手，正是黃仁勳的愛女黃敏珊（Madison Huang）。

韓媒《中央日報》引述韓國執政黨消息人士透露，黃仁勳上月30日在首爾三成洞知名連鎖店「Kkanbu炸雞」，與李在鎔、鄭義宣共進晚餐，地點選擇也出自黃敏珊，她特意挑選了這個在韓語裡意為親密朋友、同事或夥伴的品牌，甚至早在1個月前提早抵韓做準備時，便敲定了此處作為會面地點。

廣告 廣告

「KKANBU」一詞，因Netflix劇集《魷魚遊戲》中的那句「我們是kkanbu，對吧？」而廣為人知。當天黃敏珊不僅陪同在側、全程引領父親的行程，甚至親手將簽名的日本威士忌「白州25年」贈予2位董事長。

報導提到，除了炸雞店，10月31日黃仁勳在慶州會見韓國總統李在明時也帶了女兒，當時李在明還讚嘆：「難以相信這是您的女兒，看起來非常年輕」，而黃仁勳則笑著回答道，「她34歲了」。

聽到黃仁勳的回覆，李在明繼續幽默的回應：「在韓國，年齡是秘密」，黃仁勳則打趣的說：「那我剛才是編的」，隨後又說在場的李在鎔與鄭義宣是他的「炸雞啤酒同伴」，邀請總統下次一起吃炸雞。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃仁勳西裝登APEC CEO峰會「沒韓國網咖就沒輝達」盛讚AI前景

黃仁勳見李在明！稱輝達與韓國共創AI未來 供26萬Blackwell晶片

黃仁勳訪韓！邀三星李在鎔、現代鄭義宣吃炸雞 選擇店家有深意