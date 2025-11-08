黃仁勳、梭基斯特出席台積電運動會 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左1）與輝達營運部執行副總裁梭基斯特（Debora Shoquist）（左2）出席參加，在會中與台積電成員握手寒暄。
中央社記者鄭清元攝 114年11月8日
其他人也在看
魏哲家、黃仁勳、梭基斯特出席台積電運動會 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，台積電董事長暨總裁魏哲家（左起）和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、輝達營運部執行副總裁梭基斯特（Debora Shoquist）出席，3人一同合影。中央社 ・ 11 小時前
2025年台積電運動會盛大舉行（2） (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，邀請表演團體開場暖身，精彩演出十分吸睛。中央社 ・ 11 小時前
黃仁勳出席台積電運動會 與高階主管合影 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前右3）與輝達營運部執行副總裁梭基斯特（Debora Shoquist）（前右2）一同出席，與台積電董事長暨總裁魏哲家（前右4）等高階主管一同合影。中央社 ・ 11 小時前
黃仁勳快閃訪台 盼輝達土地問題順利解決
輝達執行長黃仁勳今（7）日再度來台，預計停留短短1天半，除了參訪台積電台南的3奈米廠，明（8）日也將參加台積電運動會，預計和張忠謀同框。而對於輝達台灣總部的選址，他表示希望土地問題能順利解決，在台北興建一棟漂亮的建築，雖然確定不會與台北市長蔣萬安見面，不過蔣萬安也喊話，希望輝達能設立具資本額的「台北子公司」，讓地方產業、稅收全面提升。公視新聞網 ・ 1 天前
黃仁勳出席台積電運動會 粉絲圍觀搶簽名（3） (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）8日現身2025年台積電運動會，離去前接受媒體聯訪，並跟粉絲互動簽名。中央社 ・ 11 小時前
台積運動會! 黃仁勳中文致詞"沒有台積電 就沒有今天輝達
生活中心／綜合報導一年一度的台積電運動會，今天早上在新竹縣立體育場登場，特別的是今年有重量級嘉賓，輝達執行長黃仁勳跨海來參加，台上致詞好幾度大喊"我愛台積"。不過台積電創辦人張忠謀，因為身體不舒服而缺席。但董事長魏哲家在台上也宣布，今年的"感謝禮物"是2.5萬元紅包，而且全球各廠的員工都可以拿到。民視財經網 ・ 10 小時前
黃仁勳驚喜現身台積電運動會 魏哲家宣布員工加碼2.5萬元獎勵
魏哲家致詞前聽到員工歡呼尖叫，幽默地說「我知道你們想聽什麼（意指加碼獎金）」，並透露此次運動會有點遺憾，因為創辦人張忠謀因為身體不適未能到場，並請員工高喊「董事長我愛你，Sophie我愛妳（指張忠謀、張淑芬）」，接著邀請黃仁勳上台。黃仁勳上台隨即喊出「台積電我...CTWANT ・ 11 小時前
台積電運動會 魏哲家宣布送全球員工2.5萬 (圖)
台積電8日在新竹縣立體育場舉辦運動會，董事長暨總裁魏哲家（圖）在會中致詞時宣布，對台積電台灣與世界各地員工發放禮物，每人新台幣2.5萬元。中央社 ・ 12 小時前
黃仁勳出席台積電運動會致詞：沒有台積電就沒有輝達
[Newtalk新聞] 「護國神山」台積電今（8）日舉行年度運動會，董事長魏哲家與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳罕見同台亮相，成為全場焦點。魏哲家幽默介紹黃仁勳登場時笑稱：「去年他是3兆男，今年變成5兆男！」黃仁勳以貴賓身分致詞，全程以中、台雙語發言，他一開場就自嘲：「CC（指魏哲家）要我講國語，但大家知道我的國語不太好。」他語帶感性表示：「我愛台積電，沒有台積電就沒有輝達，台積電是台灣的驕傲，也是世界的驕傲。」 他回憶與台積電結緣的往事時指出：「38年前台積電剛成立，33年前輝達才剛創辦，那時我寫信給張忠謀董事長，他邀請我第一次回台灣參觀台積電。」黃仁勳說，當年兩家公司都還小，但如今都成為世界級企業，「你們是台灣的驕傲，也是我的驕傲。」 魏哲家則笑回：「我很怕他一直講下去，就變成他的節目了！」引來全場笑聲。他也透露，今年能邀請黃仁勳出席，主要是希望員工能在運動會上開心一點，「畢竟他是我們最熟悉又最特別的朋友。」 會中，魏哲家也提到，創辦人張忠謀因身體不適未能出席，但夫人張淑芬特別到場代表。魏哲家帶領上萬名員工高喊：「董事長，我愛你、夫人我愛你！」希望老董事長早日康復。 活動結束後，新頭殼 ・ 10 小時前
黃仁勳現身台積電運動會 (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日出席台積電運動會，他表示，對於參加台積電運動會感到很興奮。中央社 ・ 11 小時前
黃仁勳出席2025年台積電運動會（1） (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）出席致詞說沒有台積電，今天沒有輝達，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」。中央社 ・ 12 小時前
台積電運動會》魏哲家主持開場 黃仁勳站台致意「台積我愛你」
台積電董事長魏哲家指出，台積電今年營收與獲利再創新高，「不只今年，以後還會持續...信傳媒 ・ 11 小時前
獨家／黃仁勳訪台 輝達營運執行副總裁Debora緊跟在側
輝達除了黃仁勳之外，還有一位「靈魂人物」，她是輝達的營運執行副總裁。黃仁勳每年必訪台灣，而她是第一次跟著黃仁勳來台灣，這次來的目的又是什麼呢？外界猜測，可能和總部北士科 T17、T18 有關。鏡新聞 ・ 1 天前
張忠謀曾說台積電運動會「一年中最愉快的一天」 今日罕見缺席
護國神山台積電今日（11/8）舉辦一年一度運動會，輝達執行長黃仁勳首次跨海來台參加。不過，創辦人張忠謀因身體微恙，與夫人張淑芬雙雙缺席，這也是近三年來，張忠謀首次缺席。太報 ・ 11 小時前
黃仁勳現身台積電運動會！魏哲家曝唯一遺憾 豪發2.5億紅包「每人2.5萬」
台積電今（8）日於新竹體育場舉辦2025年度運動會，由董事長魏哲家親自主持開幕，現場氣氛熱烈，來自全球各地的員工齊聚一堂，共同展現「團結、活力與創新」的企業精神。活動亮點之一，是輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳驚喜現身，以「五兆男」之姿登台致詞，引發全場歡呼。張忠謀未能出席 全場齊喊「董事長我愛您」魏哲家在致詞中提到，今年是他第二次主持運動會，「一回......風傳媒 ・ 10 小時前
台積電運動會1／張忠謀臨時缺席台積電運動會 魏哲家：有點小遺憾
台積電創辦人張忠謀今天因為身體不適，臨時缺席在新竹體育場舉行的運動會，董事長魏哲家坦言有點小遺憾，魏哲家並祝福張忠謀早日康復。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
黃仁勳晚間飛抵台北（3） (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前右）快閃訪台，7日下午先在台南視察台積電3奈米廠產線，晚間10時許飛抵台北松山機場，8日並將前往新竹參與台積電運動會。圖為黃仁勳在松機外應粉絲要求合影留念。中央社 ・ 1 天前
側寫／不只台積電 成就黃仁勳的兩股力量
輝達執行長黃仁勳7日下午抵台，先到台南參觀台積電台南廠後在台南與台積電經營層共進晚餐，吃了些小蜜餞後隨即返回台北休息，參加今（8）日的台積電運動會並擔任致詞嘉賓，雖然他相當擔心台積電創辦人張忠謀的健康情形，但他在離開運動會場時受訪時已經說，會先聯繫張忠謀了解情況，再找時間探望。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
傳黃仁勳今日抵台 明日參加台積電運動會
[NOWnews今日新聞]台積電運動會將在本週六（8日）在新竹體育館登場，其中除了創辦人張忠謀與多位退休高層將會出席外，據傳輝達執行長黃仁勳將在今（7）日低調抵台，隔日一早參加台積電運動會，引發外界關...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
《商情》黃金近一周跌0.6% 白金挫逾2周新低
【時報-台北電】綜觀近一周紐約COMEX貴金市場呈現震盪趨弱；周初克利夫蘭聯儲總裁表示，為降低通膨美國聯準會(Fed)仍需維持一定程度的政策限制性，隨後因市場參與者正等待本周即將公布的美國ADP就業數據及ISM採購經理人指數(PMI)，從中尋找美國聯準會(Fed)政策走向線索，而不孳息黃金在經濟不確定時期表現較好，令金價於周一(11/3)反彈至4000美元上方。 然而周中，美元指數觸及3個月以新高，降低了投資人對於以美元計價之黃金購買吸引力，加上大陸結束了對部分黃金零售商的長期免稅政策，此舉可能阻礙全球最大消費市場對貴金屬的搶購熱潮；令黃金截至周四(11/6)報3991美元，近一周跌0.6%；白銀報47.950美元，近一周跌1.4%。 與此同時美國政府持續搖擺，市場缺乏關鍵數據的指引，未來降息決策路徑不明，令白金截至周四(11/6)報1537.60美元，跌逾2周新低；鈀金報1394.90美元，失守1400美元關卡。 影響價格波動品項有:(20251031-20251106) 11/06近月黃金報3991美元，近一周跌0.6%。 11/06近月白銀報47.950美元，近一周跌1.4%。時報資訊 ・ 11 小時前