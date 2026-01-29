黃仁勳：盼中國政府允許賣H200 耐心等決定

▲輝達執行長黃仁勳今（29）日表示，希望看見中國政府允許輝達銷售H200，「我們現在正耐心等待一個好的決定。」（圖╱記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 消息指出，中國已經批准首批美國輝達H200晶片進口，涉及數10萬顆H200特供版晶片，足見北京當局在AI晶片政策上出現鬆動，不過，輝達執行長黃仁勳今（29）日駁斥，表示那是「假新聞」，並笑稱這假新聞「很有趣」，他強調，希望看見中國政府允許輝達銷售H200，「我們現在正耐心等待一個好的決定。」

黃仁勳今日約下午一點左右抵達台北松山機場，開啟他的新春尾牙、兆元宴等行程，關於H 200晶片出口中國市場問題，他表示，中國政府還在決定中，輝達還沒有收到採購訂單，也沒有收到像新聞裡說的那種資訊。他覺得那只是「假新聞」，「這是一個很有趣的假新聞。」他笑說，大家應該想想，釋放這些假新聞的人，他們的目標是什麼？

不過，他也直言，中國確實需要為自己做考量和決定。美國方面已經決定輝達向中國出口H200，當然對象僅限於經過批准的客戶，以及經過批准的商業應用領域，所以現在決定權在中國政府手中，他們還在考慮，「我們則在耐心等待。」

黃仁勳說，H200晶片的實際許可證目前正在最後敲定中。他希望能看到中國政府允許輝達銷售H200，因為這對美國的技術領先地位有利，對中國市場也有幫助，而且客戶們也非常渴望得到這款產品。

至於媒體問到市場仍擔心銷售H200晶片給中國會有國安風險？ 黃仁勳強調，美國政府已經判定銷售H200給中國，沒有國家安全風險，很符合常理，因為中國本身就是全球最大的晶片製造商之一。美國軍方不會依賴中國晶片，同樣地，中國軍方也不會依賴美國晶片。目前的重點是在國家安全、技術領先與經濟領先之間取得平衡。「川普總統也找到了他的平衡點，他鼓勵我們將H200 帶回中國市場，擴大美國在AI領域的領導地位。」

