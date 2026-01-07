黃仁勳：看到中國客戶對輝達H200晶片需求「非常高」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前人在拉斯維加斯參加美國消費電子展（CES）。 圖：翻攝自NVIDIA官方YT

[Newtalk新聞] 「看來我們要回中國了」，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周二（7 日）表示，看到中國客戶對輝達 H200 晶片的需求「非常高」，日前美國政府已批准該款 AI 晶片出口。並稱目前已恢復 H200 生產，並正在與美國政府敲定出口許可的最終細節。

《CNBC》報導，目前人在拉斯維加斯參加消費電子展（CES）的黃仁勳，於會展中記者會提到，「我們已經啟動了供應鏈，H200 正在生產線上不斷生產」。

廣告 廣告

投資人將中國市場視為輝達的巨大機遇，因為中國科技公司正在開發自己的 AI 模型。黃仁勳先前曾表示，中國市場的商機規模可能高達每年 500 億美元（約新台幣1.57兆），而輝達目前的預測中並未包含這些銷售額。

去年 12 月，美國總統川普表示，只要輝達將 H200 晶片銷售額的 25% 上繳給美國政府，該公司就能向中國出口 H200 晶片。該款晶片比輝達最新型號的 AI 晶片僅落後一至兩代，但與先前獲准出口到中國的晶片不同，這款晶片並未因遵守出口管制，而刻意降低性能。

然而，交易要成功，中國也必須批准輝達晶片進口。黃仁勳對此表示，他預計中國不會宣布已批准進口，輝達將在收到採購訂單後才能了解監管狀況。「預計不會有任何新聞稿，也不會有任何重大聲明。只會是採購訂單。」

黃仁勳說，H200 的任何銷售額，都將是沒列入在公司去年發布的 5,000 億美元（約新台幣 15.75 兆）的兩年預測之外。輝達周二收盤小跌0.47%，至 187.24 美元。盤後股價小漲0.49%。

《AASTOCKS Finance》指出，輝達財務長 Colette Kress 周二也表示，由於產品需求強勁，公司目前對今年營收預測，比去年十月預估的 5,000 億美元更為樂觀。並補充，企業數據處理需求亦在推動對下一代運算技術的需求，將有助於未來幾年相關領域的總投資達到數兆美元。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

推論效能暴增 5 倍！NVIDIA AI 原生情境記憶儲存平台來了

2026年首例！川普下令廢止中國控制公司收購美芯片資產強制180天內出售