黃仁勳：看好台灣供應鏈 今年再破紀錄

[NOWnews今日新聞] 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（1）日晚間與台積電董事長魏哲家等台積電高層一起在鄒記食舖用晚餐。他提到，輝達、台積電及其他輝達供應鏈去年都是個創紀錄的一年，更強調現在每家企業都需要投入「智慧」及AI工廠，相信今年也會是再次破紀錄的一年。



當被問到今天晚餐要跟台積電說什麼？黃仁勳說，沒有什麼太重要的事情要說，唯一要說的就是感謝台積電一直以來的協助，「去年有個破紀錄的一年，它們也有個創新的一年，我對他們感到驕傲」，昨天自己跟輝達供應鏈一同用餐，大家都有破紀錄的一年，讓他感到非常高興，也祝他們新年快樂。



另外，當被問到輝達在各地興建AI工廠，對於台灣許多「原廠委託設計代工」（ODM）開始GPU算力租賃，是否可能成為輝達競爭對手？



黃仁勳提到，鴻海、緯創、緯穎廣達都有類似作業，認為這是非常好的事情，認為這對於雙方來說是互補，因為輝達與ODM及「原始設備製造商」（OEM）都有合作，所以可以出售給全世界的AI工廠，這些都在創造機會。



他重申今年大家都會創紀錄，每個企業都在打造AI工廠，這些都是拿來自用，

因為每家公司都需要「智慧」。



媒體提問有關於輝達及Open AI的投資案，稱輝達並無投資Open AI。黃仁勳則表示，我們從來沒有說我們要投資1000億美元進入Open AI，並且反駁記者所稱的承諾。



他強調，Open AI邀請輝達投資1000億美元，當時輝達感到非常榮幸對方的邀約，但也認為投資必須要一步一步來，當再問到是否是承諾，黃仁勳則說，「我剛剛已經跟你說了，你一直把話放在我嘴裡」，我們很榮幸受邀，但我們會針對每一輪融資進行評估。



對於是否有除了Open AI的投資標的？他提到，輝達投資很多公司，比如說馬斯克的「xAI」，認為他做得非常好，也會將會投資Anthropic，並且也對於可以受邀Open AI感到榮幸。

