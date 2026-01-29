黃仁勳：美國不是轉移台灣產能 台積電是「新增」全球布局

輝達執行長黃仁勳表示，美國並非轉移台灣半導體產能，而是新增產能，未來10年台積電全球擴產將是台美雙贏。（資料照片／陳愷巨攝）



輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天（29日）表示，外界所稱美國有意「轉移」台灣40%半導體產能的說法並不正確，應以新增產能來理解才符合實際情況。他指出，未來10年間，台積電勢必大幅擴充產能，並同步在美國、歐洲、日本與台灣布局生產，這樣的全球擴產策略，對台積電與美國而言是雙贏結果，對台積電更是一場巨大的勝利。

黃仁勳今天下午約1點搭乘專機抵達台灣，主要行程為出席30日台灣輝達尾牙，並規劃拜會台積電創辦人張忠謀及台積電董事長魏哲家。他在機場接受媒體聯訪時，回應近期台積電宣布擴大投資美國亞利桑那州廠，引發各界對產能外移的討論。

針對美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）先前提出「將台灣40%半導體產能轉移至美國」的說法，黃仁勳強調，轉移並非正確描述，新增才是重點。他進一步說明，未來10年全球對晶圓的需求將持續攀升，台積電不僅會在美國生產，也會在歐洲、日本與台灣同步擴充產能，其中仍有大量業務會留在台灣製造。

黃仁勳預期，未來市場對台積電晶圓的需求規模，將遠超過目前台灣既有產能可負荷的程度，因此全球布局勢在必行。他直言，這對台積電而言是正面發展，美國也能因此強化製造韌性，台積電的全球投資同時為雙方帶來利益，是標準的雙贏局面。

此外，針對近期台美完成對等關稅談判，將關稅調降至15%，黃仁勳也表達高度肯定。他指出，這項成果凸顯台灣對美國具有重要的戰略價值，也彰顯台灣在全球的重要性，不僅反映出台灣在國際供應鏈中的關鍵角色，也為台美雙方帶來實質利益。

黃仁勳認為，台積電在台美經貿關係中扮演至關重要的角色，對美國而言，這項關稅協議同樣是一場重大勝利，因為美國能夠直接受惠於台灣企業及台積電在美國的投資布局。

據了解，台美關稅談判已於美東時間15日完成總結會議，雙方達成多項共識，包括台灣對等關稅調降至15%且不疊加原有最惠國待遇稅率、半導體及其衍生品在232條款關稅中取得最優惠待遇，以及台灣企業自主投資2500億美元，並由政府以信用保證方式，協助金融機構提供最高2500億美元企業授信額度，相關台美對等貿易協定預計於數週內完成簽署。（責任編輯：殷偵維）

