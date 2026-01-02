黃仁勳、蔣萬安歷史同框倒數？輝達北士科總部「最新進度」曝光

傳出輝達執行長黃仁勳將在1月底來台參加尾牙，外界關注屆時會不會和台北市長蔣萬安一起出席總部簽約儀式。對此，蔣萬安今受訪表示，相關的行程安排，會跟輝達持續聯繫還有溝通。

蔣萬安2日出席中山區115年度市長與里長有約活動。(圖/中天新聞)

輝達台灣總部設在北士科的都市計畫變更案，預計於1月召開都市計畫審議會，完成基地整合後，最快可在農曆年前簽約。據《鏡週刊》今報導指出，黃仁勳本月底登台，不僅要慰勞輝達台灣公司一年來的辛勞，同時也會邀請台灣供應鏈老闆們齊聚一堂吃美食，外界關注屆時是否將和蔣萬安一起出席簽約儀式。

輝達執行長黃仁勳。（圖/資料照）

對此，蔣萬安今天（2日）出席中山區115年度市長與里長有約活動時表示，目前了解黃仁勳照過去慣例，都會特別在農曆年前回到台灣和其同仁員工一起慶祝吃尾牙，相關的行程安排，會跟輝達持續聯繫還有溝通。

