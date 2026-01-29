黃仁勳：記憶體對AI重要 輝達與所有HBM廠合作

（中央社記者張建中、鍾榮峰台北29日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天抵台，他受訪表示，記憶體對人工智慧的未來至關重要，輝達與所有高頻寬記憶體（HBM）供應商合作，為了實現大幅成長，需要大量的記憶體。

黃仁勳今天結束中國行程，下午1時1分搭乘專機降落台北松山機場。他步出商務中心大門，隨即面帶笑容發飲料與三明治給現場守候的媒體，為粉絲簽名並接受訪問。

談到記憶體缺貨，黃仁勳說，記憶體非常重要，因為輝達徹底改變了運算方式，新一代的人工智慧需要同時具備多種功能，需要非常快速的處理速度，讓人工智慧網路和模型能夠快速處理資訊、回應和思考。

他表示，人工智慧所需的記憶體容量正在大幅成長，記憶體對於人工智慧的未來至關重要。由於美光（Micron）總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra ）也來台灣，黃仁勳說，美光是輝達非常優秀的合作夥伴。

黃仁勳表示，輝達與所有高頻寬記憶體（HBM）供應商都合作，非常感謝SK海力士（Hynix）、三星（Samsung）和美光提供支援。為了輝達實現大幅成長，他們需要生產大量的記憶體。

對於這次行程，黃仁勳說，他會先去理髮，然後拜會台積電創辦人張忠謀，明天晚上參加輝達台灣尾牙，並與台積電董事長暨總裁魏哲家等供應鏈夥伴見面。（編輯：張良知）1150129