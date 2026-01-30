黃仁勳：輝達在台成長很快 未來需要更多人才

輝達執行長黃仁勳30日出席尾牙，受訪時表示他對輝達過去一年在AI領域的表現感到欣慰，隨著在台擴大規模，未來需要更多在地人才與供應鏈夥伴支持。他也說自己已經與台積電創辦人張忠謀見面，31日將與供應鏈夥伴見面。

輝達尾牙30日在南港展覽館登場，黃仁勳不再以經典皮衣造型現身，而是身著花襯衫出席。今年尾牙以「輝達尚蓋讚」為主題，預計約有2,000名員工參與盛會。

黃仁勳受訪時指出，輝達成長速度快，業務從GPU拓展到其他領域，到現在生產製造網路晶片、交換機晶片以及CPU等產品，他對輝達過去一年的表現感到欣慰。

他進一步說，台灣供應鏈是輝達重要夥伴，輝達在台灣成長很快，未來將需要更多人才支持，包括晶片設計、系統設計、軟體工程師以及供應鏈夥伴。他說：『(英文原音)我們在這裏成長很快，如你所知，輝達成長得非常快。...這是我們公司供應鏈和生態系統的起點，所以我們需要更多的人手。晶片設計、系統設計、軟體工程師、供應鏈、供應鏈合作夥伴，你知道的，非常非常多的人。』

除了與張忠謀見面，黃仁勳也透露他將在31日宴請供應鏈夥伴，「期待與他們會面」。

針對與聯發科合作，黃仁勳說，雙方將聯手打造非常強大的系統單晶片(SOC)，低功耗且效能強大，專為AI而生，鎖定需要強大AI應用的使用情境。