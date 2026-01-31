黃仁勳：輝達晶圓需求大 台積電未來10年產能至少翻倍

（中央社記者江明晏、張建中台北31日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚宴請台灣供應鏈高層，明天也將再度與魏哲家會面。黃仁勳受訪表示，輝達需要大量晶圓，未來10年台積電產能可能會成長超過100%，光是輝達的需求翻一倍以上。黃仁勳說，他為台灣感到非常自豪，沒有台灣，輝達根本不可能存在。

黃仁勳29日搭乘專機抵台，展開為期4天的行程，他今天先前往四平街掃貨買蜜餞，今晚5時48分左右現身台北市磚窯古早味懷舊餐廳，宴請台灣供應商，與會者包括台積電董事長暨總裁魏哲家、廣達董事長林百里、鴻海董事長劉揚偉、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢等科技大咖，身價合計破新台幣兆元，被外界形容為「兆元宴」。

台灣科技大咖雲集的「兆元宴」大約在晚間8時30分左右結束，黃仁勳送別賓客時與魏哲家交談，雙方還互道「明天見」，黃仁勳在離去前接受媒體訪問。

對於明天行程安排，黃仁勳俏皮地賣關子說，「你得自己來找我，這是個秘密」，但他透露明天會吃午餐、晚餐，還要開幾個會。

對於產業前景，黃仁勳說，「台積電今年需要非常努力，因為輝達需要大量的晶圓，今年他們做得非常好」。輝達已全面投產Blackwell，而且同時也在全面生產Vera Rubin，Vera Rubin包含6款不同的晶片，每一款都是世界上最先進，台積電正在做很不可思議的工作，而且非常努力。

媒體進一步詢問，台積電需要為輝達建造多少座工廠才足夠。黃仁勳說，未來10年台積電的產能可能會成長超過100%，這是人類史上規模最大的基礎設施投資和規模擴張，光是輝達的需求就得翻一倍以上。

他也指出，輝達需要大量的記憶體來提升效能，今年記憶體供應限制對輝達來說確實是問題，整個供應鏈都面臨挑戰，因為需求遠超過以往，記憶體供應量每年都成長100%，但需求成長速度更快。

黃仁勳強調，他為台灣感到非常自豪，輝達在台灣有很多合作夥伴，沒有台灣，輝達根本不可能存在，這座島嶼充滿魔力，這裡的公司擁有卓越技術，擁有令人驚嘆的文化，擁有難以想像的敬業精神，台灣投資了一些對當今乃至未來百年都至關重要的技術，真為他們感到驕傲。

針對即將到來的GTC盛會，黃仁勳也說，台灣供應鏈都會來，他也很感謝他們會來，大家也知道NVIDIA GTC是全球最棒的會議。

黃仁勳今天在晚宴期間兩度走出餐廳，分送香腸油飯、香菇造型的芝麻包、蘋果西打等點心給外面久候的媒體與粉絲，他也首度與台灣媒體記者大合照，並對記者承諾未來會一起吃飯，辦一場專屬媒體的晚宴。（編輯：林淑媛）1150131