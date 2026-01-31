黃仁勳：輝達需求激增 台積電10年內產能或翻倍

NVIDIA執行長黃仁勳於今（31）日晚間在台北舉辦晚宴，邀請台灣供應鏈高層共聚一堂，包括台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里、鴻海董事長劉揚偉等多位科技巨頭悉數出席，場面盛大，被外界稱為「兆元宴」。據了解，黃仁勳在宴會中透露，輝達對晶圓的需求持續增加，預計未來十年台積電的產能將成長超過100%，僅輝達的需求就需翻倍。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）親送 台積電董事長暨總裁魏哲家（左）先行離場。 （圖／中央社）

在接受媒體訪問時，黃仁勳強調台灣對輝達的重要性，稱「沒有台灣，輝達根本不可能存在」，並讚揚台灣的技術文化與敬業精神。他還透露，輝達今年面臨記憶體供應挑戰，儘管供應量每年成長100%，但仍無法滿足市場需求。他稱讚台積電的努力與技術，並表示「今年台積電表現非常好」，目前正在全面生產Blackwell與Vera Rubin晶片，後者包含六款全球最先進的晶片。

此外，黃仁勳表示，輝達將於即將到來的GTC盛會中與台灣供應鏈合作夥伴進一步交流。他對台灣充滿感激，並親自向現場媒體與粉絲分發點心，展現親和力。

