黃仁勳：輝達Vera Rubin已投產 採全液冷技術

輝達Vera Rubin平台亮相，輝達執行長黃仁勳指出，Vera Rubin已進入量產階段，為輝達旗下新一代AI超級電腦平台，將大幅提升AI推理速度，其效能與能源管理均較前一代產品表現更佳。

輝達在CES展發表最新一代Vera Rubin平台。黃仁勳指出，AI運算競爭激烈，每當進入新世代，生成詞元(token)成本將下降10倍。Vera Rubin平台因應AI運算量飆升的挑戰而生，是性能絕佳的AI超級電腦。該平台由6款全新晶片組成，Vera CPU具備88個核心，效能是上一代產品的2倍，Vera Rubin將大幅縮短AI推理速度。

廣告 廣告

他也說，繼GB200、GB300後，Vera Rubin已進入量產階段，他說：『(英文原音)1年半前我們就已經開始出貨GB200，現在GB300量產中。而Vera Rubin若要趕上今年應用，現在就必須投入生產。所以今天我可以告訴大家，Vera Rubin正在全面生產中。』



輝達執行長黃仁勳指出，Vera Rubin已進入量產階段，成旗下新一代AI超級電腦平台。(取自輝達官網)

黃仁勳指出，摩爾定律已趨緩，因此，輝達必須重新定義系統架構，採用極致共同設計(Extreme Co-design)，突破運算極限。

在散熱與能效管理方面，他說明，輝達改造了MGX機箱，大幅縮短組裝時間。Vera Rubin將採取全液冷技術，功耗雖較前一代高，不過系統以攝氏45度溫水冷卻，數據中心不需以冷水機降溫，將使系統更加高效，有望節省全球數據中心約6%電力。

根據AI工作特性，在進行全還原(all-reduce)等運算時，瞬間電力需求會大幅攀升，系統需要預先保留額外電力容量，造成資源浪費。不過，黃仁勳指出，Vera Rubin導入功率平滑(power smoothing)機制，在運算過程中動態調節用電，避免瞬間功率暴衝，提升整體效率。

輝達指出，平台可應用於廣泛生態系統，相關產品將於今年下半年推出，首批部署Vera Rubin雲端服務供應商(CSP)包括AWS、Google Cloud、Microsoft等業者。

黃仁勳演講時也特別提及台系供應鏈夥伴，廣達、鴻海、緯創等業者均在列；台積電則是Vera Rubin的重要推手，輝達與台積電共同研發CoUPE新製程，將矽光子直接整合至交換晶片，打破傳統封裝限制。(編輯：陳士廉/宋皖媛)