黃仁勳、陳立武都來了！Lenovo CES演講揭密什麼？
Lenovo在2026 CES的主題演講中，不僅端出革命性的個人AI超級助理「Lenovo Qira」，更讓全場驚呼的是，黃仁勳、英特爾陳立武、蘇姿丰，以及高通執行長艾蒙等半導體四大天王罕見同台。其中，這也是陳立武接掌英特爾後的第一場CES，他也親自介紹與Lenovo推出的新一代的AI PC。
2026年消費性電子展（CES）開幕首日，賭城Sphere場館內星光熠熠。Lenovo（聯想）集團董事長暨執行長楊元慶帶來主題演講，更邀集晶片界四大巨頭的罕見同台，揭示了AI在基礎設施與終端應用上的合縱連橫。
演講才剛揭開序幕，便迎來第一波高潮，楊元慶邀請輝達執行長黃仁勳驚喜登場。兩人笑談30年前相識時，正是PC的關鍵時刻，而當前同台，則是見證了AI時代的「平台轉移」。
黃仁勳現身！聯手打造「兆瓦級」AI雲端工廠
「我們正在經歷一場前所未有的平台轉移，這比過去PC到網際網路、或是雲端到行動雲端的轉變都要深刻。」黃仁勳強調，過去40年依靠CPU執行應用程式的模式已被打破，現在是AI應用跑在GPU之上的時代。他更預言，這將帶動全球價值10兆至15兆美元的IT基礎設施改造。
雙方在現場拋出重磅消息，Lenovo將與輝達聯手打造「AI Cloud Gigafactory」（AI雲端超級工廠）。這項計畫將採用輝達剛宣布進入量產的下一代「Vera Rubin」平台，該平台包含全新的CPU、GPU及網路架構，效能預計是Blackwell世代的十倍。
「全球前500強的超級電腦中，有三分之一由Lenovo打造。」黃仁勳強調，結合輝達的運算技術與Lenovo獨家的「Neptune」液冷散熱技術，這座Gigafactory將能幫助雲端供應商縮短「Time to First Token」（首個Token生成時間），也就是降低延遲、提高反應速度，並將運算規模擴展至數十萬顆GPU，以應對兆級參數的大型語言模型需求。
黃仁勳興奮地指出，Lenovo擁有將複雜系統轉化為產品的製造與部署能力，這正是為何輝達將AI工廠的建置交給Lenovo，「這對客戶來說至關重要，因為他們希望能儘快將昂貴的系統投入運作。」
延伸閱讀：輝達推自駕AI讓特斯拉股價跌！Alpamayo厲害在哪？
Lenovo個人助理Qira誕生！眼鏡、手機、電腦全方位協作
除了硬體軍備競賽，楊元慶也端出殺手級應用產品，即個人AI超級助理「Lenovo Qira」。
Qira不只是語音助理，而是基於「代理核心」（Agent Core）、跨裝置協同互動的數位分身，可理解用戶意圖，並調度不同的AI模型來完成任務，並可在微軟Windows系統與Android平台間自由穿梭。
Motorola產品行銷主管Angelina Gomez也在舞台上即時展示，Qira在智慧眼鏡、手機、PC與穿戴裝置間無縫切換。當她戴上智慧眼鏡，望向Sphere巨大球體螢幕時，Qira能即時辨識場景；當她詢問「今天錯過了什麼？」Qira立刻迅速從手機的簡訊、Email和電腦檔案中整理出摘要；甚至能主動建議行程，幫她預約時間去購買想要的禮物，並草擬好一份包含現場照片的LinkedIn貼文。
楊元慶強調，Qira能保護隱私，隨著使用時間增加，它將越來越像使用者的個人「AI數位孿生」（AI Twin），重新定義了以使用者為中心的科技。
接棒英特爾後首度CES亮相！聯手推新一代AI PC
緊接在黃仁勳之後，陳立武的登場成為另一大焦點。這是陳立武接掌英特爾後，首度在CES大型舞台與合作伙伴公開合體，意義非凡。 「我相信在座大家都想知道，我們之間有沒有什麼大計畫？」陳立武才一上台，楊元慶便幽默問道。陳立武則默契回應：「我們從來不缺宏大的計畫，尤其是在這個產業充滿活力的時刻。」
兩人在台上回憶起英特爾與Lenovo長達30年的戰友這情誼。陳立武指出，雙方的願景是讓AI變得「可近用、負責任、包容」。雙方宣布推出新一代AI PC「Aura Edition」，深度整合了Intel Core Ultra處理器與Lenovo的系統設計。
這款全新的AI PC也展示了雙方共創的成果，例如，Aura Edition內建Smart Share功能，一鍵輕觸即可無縫傳輸手機與PC的影片檔案；Smart Modes則提供多模式的智慧切換，根據工作、遊戲需求提供不同運算效能；Smart Care則提供即時技術支援，將「更聰明的 AI」 帶給使用者。當然，超級助理Lenovo Qira也將深度整合其中，。
陳立武強調，雙方的合作早已超越單純的買賣關係，而是從晶片到系統（Silicon to System）的深度協同開發，「我們不只是追求速度，更是為了創造可能性。」
英特爾與Lenovo的從晶片到裝置端的深度聯合開發，可見雙方正持續探索AI PC的未來，將AI的力量帶給全球十億用戶。
蘇姿丰與艾蒙接力站台，從資料中心到穿戴時尚
這場科技盛宴的拼圖，隨著AMD董事長暨執行長蘇姿丰與高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）的加入而更顯完整。
昨日CES展前演講中，蘇姿丰才介紹AMD最新推出、採用台積電2奈米技術的「Helios」機櫃級平台；今天在Lenovo的舞台上，則再度與楊元慶共同宣布，Lenovo將成為首批採用AMD Helios機櫃級平台的合作伙伴。
這款名為ThinkSystem SR675i的伺服器，搭載了AMD最強大的MI455X加速器與EPYC處理器，專為企業級的AI推論（Inference）與大規模訓練設計。
「AI推論的需求正在加速，客戶需要的是機櫃級的解決方案，而非單台伺服器，」蘇姿丰強調，Helios架構提供了開放、高效的選擇，讓企業能在本地端安全地運行AI，這與Lenovo強調的「混合式AI」策略不謀而合。
延伸閱讀： CES2026，AMD蘇姿丰演講重點一次看
而在邊緣運算與消費端，高通則帶來了關於「穿戴式AI」的全新想像，例如，高通與Motorola、Lenovo合作中的概念產品「Project Maxwell 」，這可能是一條項鍊、一枚別針，或是一副眼鏡。
艾蒙指出，未來的AI裝置將不限於手機，「人類已經決定了他們要穿戴什麼，眼鏡、珠寶、手環。科技業的機會在於與時尚業融合。」他預測，這類搭載Snapdragon晶片、能運行數十億參數模型的小型穿戴裝置，未來幾年將有數億台的市場潛力。「誰能掌握邊緣數據並提供即時情境服務，誰就是AI競賽的贏家。」
Lenovo的AI布局，屬於所有人的「混合式AI」
整場演講的核心戰略，便是楊元慶多次提到的「混合式AI」（Hybrid AI）。從輝達的雲端算力、AMD的企業級架構、英特爾的AI PC到高通的邊緣穿戴裝置，Lenovo試圖打造一個從口袋到雲端的完整AI生態系。楊元慶認為，未來的AI不會只存在於公有雲上，而是會混合存在於私有雲、邊緣伺服器與個人裝置中。
「AI的力量應該屬於每一個人！」楊元慶強調，透過Qira這樣的超級助理與強大的基礎設施，Lenovo正在將複雜的數據轉化為知識，讓人類從繁瑣的任務中解放，專注於創造與連結。
隨著CES 2026的序幕拉開，Lenovo透過這場集結半導體四大天王、大秀肌肉的展演，不僅展示了硬體實力，更宣示了其在AI時代的新布局，從裝置製造商轉型，透過與晶片巨頭深度整合、推出個人化AI助理，有意邁向提供更多元的AI解決方案。
其他人也在看
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 30
網球》台灣一姐葛藍喬安娜坎培拉封后 勇奪生涯首座WTA冠軍寫紀錄
台灣女單一姐葛藍喬安娜今在WTA125等級坎培拉女網賽，以6：4、6：2橫掃烏茲別克第3種子庫德梅托娃（Polina Kudermetova），收下生涯首座WTA等級冠軍。世界排名129的葛藍喬安娜2026年開季狀態不俗，昨力退烏克蘭黑馬絲尼古爾（Daria Snigur），挺進坎培拉女網賽女單決賽自由時報 ・ 4 小時前 ・ 3
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 6 小時前 ・ 394
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 15
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 94
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 天前 ・ 10
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3
黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長 盼南台灣攜手合作
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局2026大選，高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取市長大位，黨內初選進入決戰時刻，各選將使出渾身解數，勤跑地方、舉辦造勢活動。對此，邱議瑩今（10）日公布選前之夜「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，特別邀請台南市長黃偉哲親臨現場助陣，展現南台灣城市攜手合作、共同前進的團結氣勢。民視 ・ 5 小時前 ・ 73
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 156
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 249
歐陽娣娣遭評審毒舌「唱得太災難」氣氛尷尬 劉宇寧出手護航了
歐陽娣娣是資深男星歐陽龍跟傅娟的小女兒，近年也跟隨父母腳步踏入演藝圈活動。近日，掀起討論的是，歐陽娣娣合體中國男神劉宇寧在音樂節目裡合唱，不料卻遭評審砲轟「唱得太災難」，對此，劉宇寧也跳出來拯救後輩。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
WBC》韓國隊大聯盟戰力上看9人！「超強陣容」擁4位混血外掛
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，預賽與中華隊、日本隊同在C組的韓國隊，正展現出洗刷連三屆止步預賽恥辱的強大野心。總教練柳志炫今（9）日率領代表隊飛往塞班島展開首波集訓，並在機場拋出重磅消息，韓國隊今年有望組成一支包含5名韓籍與4名韓裔美籍選手的「大聯盟軍團」，美職戰力人數有望上看9人，規模甚至可能壓過地主日本隊。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 10
川普擬普發「這數字」說服格陵蘭加入美國
川普政府長期主張，美國「基於國家安全需要取得格陵蘭」，其理由為格陵蘭蘊藏豐富的礦產及關鍵的地緣位置，因此近期也傳出川普考慮向格陵蘭居民每人發放1萬至10萬美金（約新台幣31萬至316萬）的一次性補償金，總金額預估近60億美元（約新台幣1897億），希望可以說服他們脫離丹麥加入美國。此舉引發歐洲各國密切關注，而格陵蘭總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）對此表示，「夠了，夠了…..不要再有併吞的幻想」，他強調，「我們是一個民主國家」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 196
快訊／午後變天！8縣市低溫特報「跌破10度」
今日下午又有一波冷氣團南下，各地氣溫驟降，中央氣象署於10時40分發布低溫特報，提醒今晚至明上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言