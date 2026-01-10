黃仁勳、陳立武都來了！Lenovo CES演講揭密什麼？

Lenovo在2026 CES的主題演講中，不僅端出革命性的個人AI超級助理「Lenovo Qira」，更讓全場驚呼的是，黃仁勳、英特爾陳立武、蘇姿丰，以及高通執行長艾蒙等半導體四大天王罕見同台。其中，這也是陳立武接掌英特爾後的第一場CES，他也親自介紹與Lenovo推出的新一代的AI PC。

2026年消費性電子展（CES）開幕首日，賭城Sphere場館內星光熠熠。Lenovo（聯想）集團董事長暨執行長楊元慶帶來主題演講，更邀集晶片界四大巨頭的罕見同台，揭示了AI在基礎設施與終端應用上的合縱連橫。

演講才剛揭開序幕，便迎來第一波高潮，楊元慶邀請輝達執行長黃仁勳驚喜登場。兩人笑談30年前相識時，正是PC的關鍵時刻，而當前同台，則是見證了AI時代的「平台轉移」。

楊元慶邀請輝達執行長黃仁勳驚喜登場。截圖自CES直播

黃仁勳現身！聯手打造「兆瓦級」AI雲端工廠

「我們正在經歷一場前所未有的平台轉移，這比過去PC到網際網路、或是雲端到行動雲端的轉變都要深刻。」黃仁勳強調，過去40年依靠CPU執行應用程式的模式已被打破，現在是AI應用跑在GPU之上的時代。他更預言，這將帶動全球價值10兆至15兆美元的IT基礎設施改造。

雙方在現場拋出重磅消息，Lenovo將與輝達聯手打造「AI Cloud Gigafactory」（AI雲端超級工廠）。這項計畫將採用輝達剛宣布進入量產的下一代「Vera Rubin」平台，該平台包含全新的CPU、GPU及網路架構，效能預計是Blackwell世代的十倍。

「全球前500強的超級電腦中，有三分之一由Lenovo打造。」黃仁勳強調，結合輝達的運算技術與Lenovo獨家的「Neptune」液冷散熱技術，這座Gigafactory將能幫助雲端供應商縮短「Time to First Token」（首個Token生成時間），也就是降低延遲、提高反應速度，並將運算規模擴展至數十萬顆GPU，以應對兆級參數的大型語言模型需求。

黃仁勳興奮地指出，Lenovo擁有將複雜系統轉化為產品的製造與部署能力，這正是為何輝達將AI工廠的建置交給Lenovo，「這對客戶來說至關重要，因為他們希望能儘快將昂貴的系統投入運作。」

Lenovo個人助理Qira誕生！眼鏡、手機、電腦全方位協作

除了硬體軍備競賽，楊元慶也端出殺手級應用產品，即個人AI超級助理「Lenovo Qira」。

Qira不只是語音助理，而是基於「代理核心」（Agent Core）、跨裝置協同互動的數位分身，可理解用戶意圖，並調度不同的AI模型來完成任務，並可在微軟Windows系統與Android平台間自由穿梭。

Motorola產品行銷主管Angelina Gomez也在舞台上即時展示，Qira在智慧眼鏡、手機、PC與穿戴裝置間無縫切換。當她戴上智慧眼鏡，望向Sphere巨大球體螢幕時，Qira能即時辨識場景；當她詢問「今天錯過了什麼？」Qira立刻迅速從手機的簡訊、Email和電腦檔案中整理出摘要；甚至能主動建議行程，幫她預約時間去購買想要的禮物，並草擬好一份包含現場照片的LinkedIn貼文。

楊元慶強調，Qira能保護隱私，隨著使用時間增加，它將越來越像使用者的個人「AI數位孿生」（AI Twin），重新定義了以使用者為中心的科技。

個人AI超級助理「Lenovo Qira」。截圖自CES直播

接棒英特爾後首度CES亮相！聯手推新一代AI PC

緊接在黃仁勳之後，陳立武的登場成為另一大焦點。這是陳立武接掌英特爾後，首度在CES大型舞台與合作伙伴公開合體，意義非凡。 「我相信在座大家都想知道，我們之間有沒有什麼大計畫？」陳立武才一上台，楊元慶便幽默問道。陳立武則默契回應：「我們從來不缺宏大的計畫，尤其是在這個產業充滿活力的時刻。」

兩人在台上回憶起英特爾與Lenovo長達30年的戰友這情誼。陳立武指出，雙方的願景是讓AI變得「可近用、負責任、包容」。雙方宣布推出新一代AI PC「Aura Edition」，深度整合了Intel Core Ultra處理器與Lenovo的系統設計。

這款全新的AI PC也展示了雙方共創的成果，例如，Aura Edition內建Smart Share功能，一鍵輕觸即可無縫傳輸手機與PC的影片檔案；Smart Modes則提供多模式的智慧切換，根據工作、遊戲需求提供不同運算效能；Smart Care則提供即時技術支援，將「更聰明的 AI」 帶給使用者。當然，超級助理Lenovo Qira也將深度整合其中，。

陳立武強調，雙方的合作早已超越單純的買賣關係，而是從晶片到系統（Silicon to System）的深度協同開發，「我們不只是追求速度，更是為了創造可能性。」

英特爾與Lenovo的從晶片到裝置端的深度聯合開發，可見雙方正持續探索AI PC的未來，將AI的力量帶給全球十億用戶。

蘇姿丰與艾蒙接力站台，從資料中心到穿戴時尚

這場科技盛宴的拼圖，隨著AMD董事長暨執行長蘇姿丰與高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）的加入而更顯完整。

昨日CES展前演講中，蘇姿丰才介紹AMD最新推出、採用台積電2奈米技術的「Helios」機櫃級平台；今天在Lenovo的舞台上，則再度與楊元慶共同宣布，Lenovo將成為首批採用AMD Helios機櫃級平台的合作伙伴。

這款名為ThinkSystem SR675i的伺服器，搭載了AMD最強大的MI455X加速器與EPYC處理器，專為企業級的AI推論（Inference）與大規模訓練設計。

「AI推論的需求正在加速，客戶需要的是機櫃級的解決方案，而非單台伺服器，」蘇姿丰強調，Helios架構提供了開放、高效的選擇，讓企業能在本地端安全地運行AI，這與Lenovo強調的「混合式AI」策略不謀而合。

而在邊緣運算與消費端，高通則帶來了關於「穿戴式AI」的全新想像，例如，高通與Motorola、Lenovo合作中的概念產品「Project Maxwell 」，這可能是一條項鍊、一枚別針，或是一副眼鏡。

艾蒙指出，未來的AI裝置將不限於手機，「人類已經決定了他們要穿戴什麼，眼鏡、珠寶、手環。科技業的機會在於與時尚業融合。」他預測，這類搭載Snapdragon晶片、能運行數十億參數模型的小型穿戴裝置，未來幾年將有數億台的市場潛力。「誰能掌握邊緣數據並提供即時情境服務，誰就是AI競賽的贏家。」

AMD董事長暨執行長蘇姿丰（右）。截圖自CES直播

Lenovo的AI布局，屬於所有人的「混合式AI」

整場演講的核心戰略，便是楊元慶多次提到的「混合式AI」（Hybrid AI）。從輝達的雲端算力、AMD的企業級架構、英特爾的AI PC到高通的邊緣穿戴裝置，Lenovo試圖打造一個從口袋到雲端的完整AI生態系。楊元慶認為，未來的AI不會只存在於公有雲上，而是會混合存在於私有雲、邊緣伺服器與個人裝置中。

「AI的力量應該屬於每一個人！」楊元慶強調，透過Qira這樣的超級助理與強大的基礎設施，Lenovo正在將複雜的數據轉化為知識，讓人類從繁瑣的任務中解放，專注於創造與連結。

隨著CES 2026的序幕拉開，Lenovo透過這場集結半導體四大天王、大秀肌肉的展演，不僅展示了硬體實力，更宣示了其在AI時代的新布局，從裝置製造商轉型，透過與晶片巨頭深度整合、推出個人化AI助理，有意邁向提供更多元的AI解決方案。