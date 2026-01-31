黃仁勳、魏哲家都到了 兆元宴最新名單來了

▲輝達執行長黃仁勳抵達兆元宴現場。（攝影／今日新聞）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳兆元宴今晚登場，外界最關注的供應鏈餐敘「兆元宴名單」，重量級的科技業大咖陸續進入今晚聚會餐廳磚窯。根據現場掌握，截至晚間5點50分，黃仁勳已經現身，而台積電董事長魏哲家則在5點53分左右隨即來到現場，而包含鴻海董事長劉揚偉、台達電董事長鄭平、聯發科執行長蔡力行等人都已入餐廳，《NOWNEWS今日新聞》現場名單仍持續更新中。

今晚幾乎集結AI伺服器、PC、板卡與封測等供應鏈要角，目前已經抵達現場的重要高層，包括台積電董事長魏哲家、光寶科技總經理邱森彬、仁寶董事長陳瑞聰、勝宏科技創辦人陳濤、鴻海董事長 劉揚偉、緯穎董事長洪麗甯、台達電董事長鄭平、和碩董事長童子賢、和碩共同執行長鄭光志、和碩共同執行長鄧國彥、聯發科執行長蔡力行、宏碁董事長陳俊聖、廣達副董事長梁次震、緯創總經理林建勳、華碩共同執行長胡書賓、矽品董事長蔡祺文、廣達董事長林百里、緯創董事長林憲銘、研華總經理張家豪、技嘉總經理林英宇、英業達董事長葉力誠、工業富聯董事長鄭弘孟、微星董事長徐祥。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

超好吃！黃仁勳兆元宴又選「磚窯」 去年聚會吃什麼一次看

兆元宴前買蜜餞！黃仁勳透露明晚將與台積電高層餐敘

黃仁勳下週六辦兆元宴仁寶是座上賓？董座陳瑞聰賣關子