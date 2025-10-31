黃仁勳「1句話」助攻！ 日月光漲停衝247.5元新天價





日月光（3711）昨（30）日法說會公布Q3財報，單季純益達108.7億元，EPS達2.5元，而輝達執行長黃仁勳也在GTC大會專題演講中，公開點名感謝日月光；受兩者激勵，日月光今（31）日開高走高直衝漲停，來到247.5元。日月光財務長董宏思表示，今年16億美元營收目標達標，明年預計再增加10億美元。公司也預期，為擴大先進封裝測試優勢，2026年將上調資本支出。

董宏思提到，受惠AI與高效能運算（HPC）需求強勁，今年先進封測業務營收預計16億美元將可達標，且明年還會成長，預期將再增加10億美元，2026年將上調資本支出。法人估日月光投控今年資本支出超過60億美元。

據日月光投控Q3財報顯示，受惠封測、EMS 業務雙成長，第三季營收1685.69 億元，單季純益達108.7億元，季增45%，年增12%，EPS達2.5元，創下11季來新高。展望Q4，預估營收約季增1%至2%，毛利率與營益率各將上升0.7至1個百分點，全年以美元計算，封測營收大幅年增逾20%。

另外，黃仁勳也在輝達GTC大會專題演講表示，由於市場對輝達Blackwell晶片的需求極為強勁，預期2026全年輝達來自Blackwell及初期Rubin晶片的業績，將超過5000億美元（約合15兆台幣）。這讓輝達股價在10月28大漲近5%、市值增加逾2300億美元，盤中一度觸及4.94兆美元直逼5兆美元，今年迄今股價已上漲逾5成。

除了日月光外，黃仁勳也公開點名感謝台積電（2330）和鴻海（2317），台積電來到1515元，漲幅0.66%，鴻海則拉回整理來到257元，跌幅1.9%；同時同屬封測廠的京元電子（2449）也衝至219元，漲幅逾7%。

（封面圖／東森新聞）

