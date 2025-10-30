黃仁勳：AI再工業化開跑！西門子、富士康、台積電夥伴名單曝光

NVIDIA宣布，美國領先的製造商、工業軟件開發商和機器人公司正在使用NVIDIA Omniverse技術建造最先進的機器人工廠和新的自主協作機器人，以幫助克服勞動力短缺並推動美國再工業化。 圖: 輝達/提供

[Newtalk新聞] NVIDIA宣布，美國領先的製造商、工業軟件開發商和機器人公司正在使用NVIDIA Omniverse技術建造最先進的機器人工廠和新的自主協作機器人，以幫助克服勞動力短缺並推動美國再工業化。

「人工智能正在將全球工廠轉變為智能思維機器，新工業革命的引擎。」輝達創始人兼首席執行官黃仁勳說，「我們正在與美國的製造業領導者一起構建物理人工智能、Omniverse 數字孿生和協作機器人，這將提高整個美國工業基礎的生產力、彈性和競爭力。」

以下是重點摘要說明：

「大型」NVIDIA Omniverse Blueprint 擴展到包括用於建立工廠規模數位孿生的庫，西門子的數位孿生軟體首先支援該藍圖，FANUC 和富士康 Fii 首先連接他們的機器人模型。

百通、卡特彼勒、富士康、Lucid Motors、豐田、台積電和緯創資通建立 Omniverse 工廠數位孿生，以加速人工智慧驅動的製造。

Agility Robotics、Amazon Robotics、Figure 和 Skild AI 使用 NVIDIA 的三台計算機架構構建了美國的協作機器人勞動力。

以下是輝達完整說明：

NVIDIA 正在擴展其用於模擬機器人車隊的「大型」NVIDIA Omniverse 藍圖，以包括設計和模擬工廠數位孿生的技術。

西門子是第一家開發支持 Mega Omniverse Blueprint 的數字孿生軟件的公司。目前處於 Beta 測試階段，新的工業技術堆棧將成為西門子 Xcelerator 平台的一部分。它將幫助工程師設計和操作工廠的大規模數字孿生，將逼真的 3D 模型與實時運營數據結合在一起。該技術堆疊專為人工智慧時代而打造，可實現全面的模擬、最佳化和即時效能監控，有助於設計更智慧、更有效率的工廠、產品和資料中心。

FANUC 和富士康 Fii 是首批支持其機器人的 3D、基於OpenUSD的數字孿生的機器人製造商之一，使製造商可以輕鬆地將設備拖放到他們的數字孿生中。

在 NVIDIA GTC 華盛頓特區的主題演講中，黃仁勳展示了富士康如何使用新的 Omniverse 技術來設計、模擬和優化其位於德克薩斯州休斯頓的 242,287 平方英尺的新工廠，用於製造 NVIDIA AI 基礎設施系統。

2025 年，宣布投資1.2 兆美元以建設美國產能，其中由電子供應商、製藥公司和半導體製造商領投。美國領先的公司正在依靠獨立軟件供應商和Omniverse 庫的應用程序來建造機器人工廠，為這波工業化浪潮提供動力，使用物理人工智能和模擬來加速製造。

Belden 實施埃森哲的物理 AI Orchestrator，它結合了 NVIDIA Omniverse 庫、NVIDIA Metropolis平台和埃森哲的代理 AI，為工廠和倉庫的即時危險區域監控和實時質量檢測系統創建了虛擬安全圍欄。

卡特彼勒正在應用 Omniverse 構建其工廠和供應鏈的數字孿生，用於預測性維護和動態調度等高級製造功能，NVIDIA NIM™ 微服務用於推動工作流程自動化並預測和優化工廠維護，以及 NVIDIA cuOpt™ 軟件以優化供應鏈性能。

Lucid Motors 正在使用 Omniverse 構建其工廠的數字孿生，用於實時工廠規劃和優化，以及訓練人工智能驅動的機器人系統。豐田正在使用idealworks 的 iw.sim技術，該技術集成了 Mega Omniverse Blueprint 的功能，為其位於肯塔基州喬治敦的設施創建數字孿生並探索複雜的自動化場景。

台積公司正在使用 Omniverse 加速晶圓廠的設計和建造，以及NVIDIA Isaac™ 平台來開發用於其亞利桑那州鳳凰城工廠特定操作的機器人技術，以顯著提高製造生產力。緯創資通正在使用一套 NVIDIA AI 和 Omniverse 技術，對其在德克薩斯州沃思堡工廠組裝的系統實施嚴格的數位測試和驗證流程。

領先的機器人開發商組裝美國新的機器人勞動力

機器人公司正在使用NVIDIA 的三台計算機架構來構建和部署先進的機器人車隊，這些機器人將在彌合技能差距、提高工人生產力和提高各行業的安全性方面發揮關鍵作用。

Figure 和 NVIDIA 宣布合作加速下一代人形機器人技術。使用 NVIDIA 加速計算構建其 Helix 視覺語言動作模型和用於模擬和訓練的 Isaac 平台，Figure 正在快速構建世界上最先進的大型人形車隊，能夠完成從家務到工業支持的所有工作。

Agility Robotics的通用人形機器人 Digit 使用NVIDIA Isaac Lab框架通過數百萬個強化學習場景來完善全身控制，從而加速增強其技能組合，例如從環境干擾中恢復步進，這在製造和物流設施等高度動態領域通常需要。Digit 由NVIDIA Jetson AGX Thor模組提供支持，可實現即時感知、導航和自主決策。

亞馬遜機器人正在使用 Omniverse 庫和框架，將亞馬遜在NVIDIA Jetson平台上運行的各種操縱系統和移動機器人的開發時間從數年縮短至數月。由於模擬訓練，亞馬遜最近發布的用於揀選、存放和整合的 BlueJay 多臂機械手在短短一年多的時間內從概念轉向生產。

Skild AI 正在構建一個通用機器人基礎模型，涵蓋腿式、輪式和人形機器人，使用 Isaac Lab 進行運動和靈巧操作任務訓練，並使用NVIDIA Cosmos世界基礎模型生成訓練數據集。FieldAI 正在訓練跨具身機器人大腦，以便在建築和石油和天然氣環境中進行監控和檢查，使用 Isaac Lab 進行強化學習，使用NVIDIA Isaac Sim進行合成資料產生和軟體在迴路驗證。

人工智慧基礎設施加速工業數位化

NVIDIA 提供邊緣解決方案，並與領先的雲端服務供應商合作，提供對加速美國製造所需的強大人工智慧和模擬基礎設施的廣泛訪問。

NVIDIA IGX Thor是一款由 NVIDIA Blackwell 提供支援的企業級平台，目的為下一代工業和醫療邊緣 AI 應用提供支援，正在被行業領導者採用，包括 Diligent Robotics、EndoQuest Robotics、Hitachi Rail、Joby Aviation、Maven 和SETI Institute。

谷歌雲宣布，其由 NVIDIA RTX PRO™ 4 Blackwell Server Edition GPU 提供支持的新 G6000 實例現已上市，而 Microsoft 很快將在 Microsoft Azure 公共雲和邊緣提供這些 GPU，並具有 Azure 本地分佈式基礎設施。

