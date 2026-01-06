黃仁勳：H200訂單踴躍代表北京放行 預期今年和台積電一起「巨大成長」

輝達執行長黃仁勳在CES上表示，中國客戶對H200晶片的訂單踴躍。路透社



人工智慧（AI）晶片設計龍頭輝達（NVIDIA）上月獲川普政府放行，宣布將出售H200晶片至中國市場，但目前尚不清楚中國政府是否如先前態度，禁止中國企業購買。輝達執行長黃仁勳週二（1/6）表示，他不認為北京政府會對此作出正式宣布，但從目前訂單踴躍的狀況來看，北京高層應該已經放行。

黃仁勳週二在拉斯維加斯登場的消費電子展（CES）上表示，中國政府應該不會正式宣布允許企業進口輝達的H200晶片，但他認為可從一現象嗅出端倪。黃仁勳說：「我的想法是，我們不會期待（中國政府）發出任何新聞聲明或重大宣布。我們只要看訂單就好。如果訂單進來，顯示他們（中國企業）獲准購買。」

黃仁勳還說，目前輝達已收到許多中國客戶下單訂購H200晶片。他表示：「客戶需求非常高，相當高。我們已經在供應鏈上火力全開，而H200正全力生產中。」

輝達前一天在CES上展示最新系列晶片，將為下一代AI超級電腦Vera Rubin提供算力。黃仁勳表示，Vera Rubin已全面量產，而全球在未來一年對輝達產品的需求仍非常高。他說：「我完全預期到，我們和台積電的業務今年會有相當巨大的成長。」

輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）週二接受摩根大通（JPMorgan）分析師訪問時表示，美國政府正「如火如荼地」努力處理輝達H200晶片出口中國的相關申請流程，但目前尚不清楚何時才能取得許可。

H200晶片為輝達於2023年推出，並從去年起出貨給客戶。H200晶片是目前僅次於Blackwell系列的輝達次佳產品，比剛推出的Rubin產品落後約兩個世代。

美國總統川普去年12月初宣布將允許輝達銷售200晶片至中國市場，還說已將此訊息告知中國國家主席習近平，並稱對方反應良好。

但隨後有消息指出，中國政府為了全力扶植國產華為晶片市場，可能禁止中國企業購買H200晶片。

