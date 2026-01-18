黃仁勳1月底來台吃輝達尾牙 擬與北市府簽約新總部、續攤「兆元宴」

輝達執行長黃仁勳據傳於本月底抵台，出席台灣分公司的尾牙活動，然針對是否會與台北市長蔣萬安同台，目前輝達尚未對外說明。（資料照片／陳愷巨攝）





輝達（Nvidia）執行長黃仁勳預計於本月底來台，出席台灣分公司年度尾牙活動。除既定行程外，外界盛傳他將廣邀供應鏈重量級人士齊聚一堂，舉辦被形容為「兆元宴」的餐敘，同時也有望現身北士科海外總部簽約儀式。據悉，北市府正規劃結合創新科技感的簽約形式，可能安排參訪基地、前往土地公廟祈福，甚至品嚐士林夜市小吃，展現在地特色。不過，黃仁勳是否會在行程中與台北市長蔣萬安同台亮相，目前輝達方面仍未對外說明。

據《中央社》報導與台北市政府的說明，黃仁勳此次訪台時程可能落在農曆年前，並預計於本月29日抵達台灣，30日出席輝達台灣分公司尾牙，這也是他多年來固定與台灣團隊一同慶祝的重要行程。

隔天31日，黃仁勳則傳出將再度邀集多位科技業重量級高層，在他相當熟悉的「磚窯古早味餐廳」舉辦「兆元宴」的餐敘，出席受邀名單涵蓋台積電、鴻海、廣達、緯創、英業達、仁寶、和碩、華碩、宏碁、緯穎等多家輝達在台關鍵供應鏈夥伴。

另一方面，台北市政府也積極爭取黃仁勳出席輝達台灣新總部、位於北士科T17與T18基地的地上權簽約儀式。黃仁勳日前出席美國CES時曾表示，若收到邀請，將樂於參與相關活動。

台北市長蔣萬安先前受訪也透露，依往例黃仁勳預計於月底來台，市府早在去年11月即已正式發函邀請他出席簽約儀式。據悉，市府正規劃結合科技感與在地特色的活動形式，可能安排基地參訪、參拜土地公廟，甚至品嚐士林夜市小吃，展現台北城市風貌。不過，黃仁勳屆時是否會與蔣萬安同台亮相，目前輝達方面仍未對外證實。（責任編輯：王晨芝）

