黃仁勳1月底來台！北士科T17、18待簽約 蔣萬安：還要一起拜土地公

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地，相關簽約進度備受產業與政壇關注。隨著輝達執行長黃仁勳確認將於1月底再度訪台，台北市長蔣萬安今（7）日也同步釋出動向，已正式邀請黃仁勳出席簽約儀式，並親自走訪基地周邊，同時也到T17、18走走，再到旁邊土地公廟拜拜。

蔣萬安表示，若時間允許，還希望能帶黃仁勳前往基地旁的土地公廟參拜祈福。（圖／北市府提供）

黃仁勳今日於美國拉斯維加斯出席CES正式開展後舉行全球記者會，會後接受媒體訪問時透露，將在輝達台灣員工尾牙前再次來台，表示可能出席輝達海外總部進駐北士科的簽約儀式。對此，蔣萬安7日受訪證實，市府已向黃仁勳提出正式邀請，希望對方能在來台期間，出席T17、T18基地的簽約場合。

廣告 廣告

蔣萬安早在去年11月便已親自致信黃仁勳，今日上午出席雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程動土典禮，被媒體詢問輝達總部進度時表示，如果農曆年黃依照過去的慣例來台灣參加輝達的尾牙，希望他也可以來參加T17、18的簽約儀式。

蔣萬安提到與輝達的副總Scott見面時，也當面再次地邀請Jensen（黃仁勳）能夠來台灣參加活動，Scott也開玩笑說，屆時如果Jensen可以來，願意請Jensen在他的紀念娃娃上簽名。

蔣萬安指出，現在黃仁勳已經確定1月底會來台灣，除了參加員工的尾牙，當他得知消息、時間確定，希望對方除出席簽約外，也能親自走訪T17、T18基地，實際感受周邊發展條件。若時間允許，還希望能帶黃仁勳前往基地旁的土地公廟參拜祈福。

更多FTNN新聞網報導

黃仁勳要來台了？輝達北士科農曆年前簽約倒數 蔣萬安：1月誠邀出席

分手估計40億！新壽和北市府拆夥待補件確認 地方喊：交通也要顧好啦

恐成噩夢「內科塞車2.0」？輝達落腳北士科 綠議員：供電、交通配套準備好了嗎？

