即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳北士科T17、T18基地，經台北市長蔣萬安今（7）日上午親口證實，輝達執行長黃仁勳確定今年（2026）1月底來台吃員工尾牙外，也被蔣萬安受邀出席簽約儀式，對此，台北市副市長李四川下午受訪時則強調，簽約儀式前有投資計畫書、都市計畫變更必須要辦，如果順利大概在1月底就會完成。

李四川受訪表示，原則在簽約之前有2件事情必須要辦，包含投資計畫書，依現在進度約1月中輝達就會將投資計畫書送進市府審查，「原則上在1月底之前，絕對會把計畫書審查完畢」。

第二事情就是都市計畫變更，李四川說明，由於黃仁勳對於美國總部有些看法想要精進，因此找到台灣建築師姚仁喜承接設計，而且姚仁喜也到美國看過總部，自己也和姚仁喜見過幾次面，就修改部分現已納入都市計畫委員會做檢討，「一定在26日開都委會做審查，如果順利大概在1月底，不論投資計畫書和都市計畫變更都會完成」。

同時，李四川說，就簽約部分市府幕僚在前兩個禮拜已做好規劃，本來形式上希望在桌上簽約，但經與黃仁勳幕僚協調後，原則上黃仁勳希望不要用僵硬的形式展現，因此大概會規畫比較創意、科技感的方式。

因此，李四川透露，也許會帶黃仁勳至T17、T18基地現場看看、可以邀請在台北的輝達員工看新的辦公室，「當然如果他（黃仁勳）也願意會帶去旁邊土地公廟拜拜，也會準備士林夜市好吃的小吃，在那裡做簽約儀式」。

針對現傳出邀請函已經擬好，記者便問是否已經寄出去？李四川則回應，蔣萬安其實在上個月已經邀請黃仁勳，因此蔣萬安又特別寫E-mail邀請黃仁勳參加，也希望黃仁勳能在1月底回來，若願意就由蔣萬安與黃仁勳簽約；他也說，現在雙方還正在協商階段，原則還是配合黃仁勳決定的時間。

此外李四川也指出，目前至今投資計畫書和都市計畫變更的程序，都沒有困擾或疑問，而對於輝達進入公展的部分，也沒有人提出比較困難的疑問，「這個部分應該可以順利完成」。他也強調，雖兩個部分會完成，但形式上簽約完畢後仍有議價、繳保證金等狀況，就交給幕僚單位處理。

原文出處：快新聞／黃仁勳1月底來台！將出席簽約儀式 李四川：這2件事必須先辦

