黃仁勳1月底來台！蔣萬安邀逛北士科：再拜土地公

輝達執行長黃仁勳7日於CES正式開展後舉行全球記者會，會後接受採訪時指出，將於1月底輝達台灣員工舉辦尾牙前再度來台，也可能會出席輝達總部進駐北士科的簽約儀式。台北市長蔣萬安7日受訪表示，有邀請黃仁勳來參加簽約，同時也到T17、18走走、了解周邊環境，再到旁邊土地公廟拜拜。

蔣萬安今天出席雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮。被問及輝達進度，蔣萬安說，去年11月他就寫信給黃仁勳，邀請黃如果農曆年依照過去的慣例來台灣參加輝達的尾牙，希望也可以來參加T17、18的簽約儀式，後來蔣萬安與輝達的副總Scott見面，也當面再次地邀請Jensen（黃仁勳）能夠來台灣參加活動，Scott也開玩笑說，屆時如果Jensen可以來，願意請Jensen在他的紀念娃娃上簽名。

蔣萬安表示，現在黃仁勳應已經確定1月底會來台灣，除了參加員工的尾牙，當他得知消息、時間確定，也再次邀請黃仁勳來參加簽約，同時也實際到T17、18看看、走走、了解周邊的環境，他也邀請黃仁勳如果可以，到旁邊的土地公廟拜拜祈福。

