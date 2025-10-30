黃仁勳15年來首次訪韓！與三星、現代會長一起吃炸雞喝啤酒，高人氣竟讓餐廳被民眾團團包圍

全球科技業最具影響力的其中三人，30日晚間卻一同出現在首爾市區餐館，享用炸雞與啤酒（chimaek）的非正式聚會，這三位富豪分別是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）、三星電子（Samsung Electronics）會長李在鎔及現代汽車集團（Hyundai Motor）執行會長鄭義宣（Chung Euisun），這也是黃仁勳近15年來第一次訪問南韓。

根據韓國媒體報導，黃仁勳是在今天下午搭乘專機抵達首爾，而他的行程、以及即將和三星現代掌門人餐敘的消息，也很早就被曝光，甚至連聚會餐館所在地都一清二楚，也導致這家位於三成洞（Samsung-dong）的餐廳，打從下午開始，週邊就聚集數千圍觀民眾和媒體，最終還得委託警察出動，拉起封鎖線維持現場秩序，足見黃仁勳的超高人氣。

黃仁勳長穿著招牌的黑色皮夾克現身，而李在鎔和鄭義宣則以休閒裝扮出席，三人在餐廳內享用炸機、生啤酒和著名的炸彈燒啤，展現友誼與好交情。

不久後，黃仁勳走出炸雞店外，向圍觀民眾與媒體發放小禮物，不少人甚至在現場喊口號，歡迎這位重要人物到來。黃仁勳還對韓國媒體預告，表示自己很期待在APEC會場和韓國總統李在明會面，將發布多個正在共同進行的專案計畫。

至於輝達和韓國企業的合作，黃仁勳則表示，與三星（Samsung）討論許多可能性，其中包含高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory）相關的話題，未來存在許多種可能。

現代汽車的合作機會，根據韓國媒體報導，輝達和現代汽車聯手研發智慧移動解決方案（smart mobility solutions），一起讓機器人等技術更上一層樓。

大批南韓民眾和媒體聚集在黃仁勳、李在鎔和鄭義宣舉會的餐館外。（翻攝自오마이TV新聞影片）

黃仁勳與李在鎔、鄭義宣的炸雞啤酒聚會，餐廳外被民眾和南韓媒體包圍。（翻攝自연합뉴스TV新聞直播）

黃仁勳與李在鎔、鄭義宣的炸雞啤酒聚會，餐廳外被數千民眾和南韓媒體包圍。（翻攝自YTN新聞直播）

事實上，三位企業掌門人都和本屆APEC有關，黃仁勳被以演講者（speaker）身份邀請，出席APEC企業執行長高峰會（APEC CEO summit）。而李在鎔和鄭義宣則將在31日前往慶尚北道慶州（Gyeongju），出席在亞太經濟合作會議（APEC）、特別為中國國家主席習近平舉辦的正式晚宴。

屆時會場上除了三星、現代亮相，包含韓國資產規模第二大的SK 集團，現任會長崔泰源（Chey Tae-won）在內的多位韓國知名財團負責人都將出席。

