黃仁勳17歲追妻神招曝光！一句話拐到老婆 霸氣喊：保證全部拿A
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前訪韓，造訪「劉大神」劉在錫主持的韓綜《劉QUIZ ON THE BLOCK》，該節目昨（10日）晚在韓播出，黃仁勳除了分享創業甘苦談，也沒錯過《劉QUIZ》的經典橋段，在最後的答題環節，成功答對贏得100萬韓元（約新台幣2萬元）獎金，更由夫人洛麗（Lori）提前準備加倍善款、女兒代為送上紅包，全數捐贈給兒童公益相關單位 ，展現貼心企業家風範。
《劉QUIZ》迎來「AI教父」黃仁勳作客，製作單位特別送上刻有「會長 Jensen Huang」的高級桌牌當作紀念禮物，沒想到黃仁勳卻透露自己其實沒有辦公桌，也沒有個人辦公室，平時都和員工共用大型會議桌工作，但看到另一份禮物是燒酒調酒機，立刻緊抱著不放，笑稱下午就要立刻使用。
黃仁勳不僅對燒酒調酒機愛不釋手，在節目中更展現驚人的韓流熱愛，不但大聊最愛的K-POP歌曲〈Golden〉、點名最愛歌手華莎，錄影期間黃仁勳還親自替劉在錫取了「MC冠軍」的新稱號。此外，這次的節目錄製，黃仁勳與妻子還有女兒也一起到場支持，氣氛相當歡樂，黃仁勳本人更分享了與妻子洛麗（Lori）的相識過程。
學霸這樣追女生！搭訕霸氣撂：保證全拿A
原來當年提早兩年進入大學就讀的他，年僅17歲，是班上年紀最小的學生，而250名同學中只有3位女生。黃仁勳笑說，面對激烈競爭，自己必須發揮「超能力」，而最大的優勢就是成績好。於是他向洛麗使出自認最厲害的搭訕招數：「妳想看看我的作業嗎？」讓全場笑翻。
黃仁勳當時還向洛麗提出一起讀書的邀約：「只要每個週末都跟我一起讀書，我保證妳這學期全部拿A。」並笑說：「結果我每個週末都有約會了。」這段充滿學霸風格的追愛故事曝光後，也讓觀眾看見這位科技巨擘幽默又浪漫的一面。黃仁勳更加碼透露，自己身上的招牌經典皮衣，甚至是所有衣服，全都是老婆幫他買的，自從17歲起遇到妻子後，他就停止購物了。
黃仁勳自幼移民到美國，9歲就開始掃廁所打工，再到餐廳當洗碗工，即使當時環境艱苦，他仍依舊堅持「全力以赴」，他向劉在錫分享：「那跟事情重要程度，或薪資高低沒有關係，重要的是你完成你的工作後，這是你的作品，別人會看到，那麼它就代表了你，所以不管是洗碗、當服務生還是做任何事，你都要做到 100%。就像今天我坐在這裡和你們錄影，我也付出 100% 的專注。因為我希望你成功，我希望你們所有人都能成功，所以我必須來到這裡並付出 100%。」讓劉在錫聽完感動直呼：「不愧是大哥啊！」
黃仁勳吐創業艱辛！曾一度面臨破產危機
隨後黃仁勳也罕見回顧創業歷程。他透露，1993年在曾經打工洗碗的餐廳裡創立輝達時，公司曾遭遇最艱難的危機，甚至一度「距離破產只剩30天」。黃仁勳坦言，當時最害怕的不是自己失敗，而是辜負相信公司的員工與夥伴。但他也因此建立起獨特的經營哲學：「逆境會讓人發揮最好的表現。」他認為危機能凝聚團隊、塑造企業文化，而韓國之所以能成為今天的韓國，也是在無數逆境中鍛鍊出來的成果。他更直言：「不一定非得受苦才能成功，但如果你能承受苦難而不被擊倒，未來終將成功。」
日前韓國網友曾透露自己的父親曾在龍山電子商街和黃仁勳會長一起吃過飯而被質疑真實性，黃仁勳大笑坦言這是真的，也回憶自己早在1990年代就曾親自到韓國龍山電子商街發名片跑業務。他透露，輝達其實是與韓國網路、遊戲與電競產業一起成長的，尤其《英雄聯盟》傳奇選手Faker等電競明星，以及無數韓國玩家對遊戲的熱情，都是推動NVIDIA技術走向全球的重要力量。黃仁勳感性表示：「如果沒有韓國玩家，就不會有今天的NVIDIA。」
觀相師解析黃仁勳面相！「仁勳鼻」成焦點
節目組還特別邀請韓國知名觀相師為黃仁勳解析面相。觀相師表示，黃仁勳額頭寬闊高聳，象徵天資聰穎與卓越才華，眼神堅定有神，展現出過人的智慧與領導者氣場；而五官以鼻子為中心呈現聚攏格局，在面相學中更被視為財源不絕、足以統領商業帝國的「鉅商之相」。面對一連串盛讚，黃仁勳忍不住反覆確認：「這真的是專業人士的專業評估嗎？」獲得肯定後才開心笑說：「那我真的很高興。」
更爆笑的是，當劉在錫開玩笑抱怨自己以前被觀相師說過不少缺點時，黃仁勳立刻幽默回應：「那是因為你的鼻子不夠大。」還自豪表示自己的鼻子特別適合當商業大亨，甚至當場推薦大家去做韓國醫美時，可以直接指定「黃仁勳款鼻子」，笑稱這將會是韓國最新流行趨勢，讓現場笑聲不斷。《劉QUIZ ON THE BLOCK》已上架愛奇藝國際版，即日起於每週四中午全台首播。
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