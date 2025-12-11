黃仁勳2025年第六度訪台！私人飛機晚間降落松山機場 本次行動透露輝達新戰略？

輝達執行長黃仁勳再度訪台，私人飛機於12月11日晚間抵達松山機場。（圖／方萬民攝）

美國AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於12月11日晚間再度低調來台，搭乘的私人飛機已於晚間8時21分降落台北松山機場。這是他2025年第六度訪問台灣，儘管行程並未提前公布，但仍引發科技產業與媒體高度關注。

黃仁勳於11月28日結束上一趟訪台時，曾對外預告將於2026年1月再次來台，但此次行動明顯早於預期，也讓外界高度好奇他此行目的。目前黃仁勳本人尚未公開現身，NVIDIA官方也未對此行發表說明。

過去黃仁勳每次訪台，皆引發業界熱議。他在2023年與2024年曾多次出席台北國際電腦展（COMPUTEX），並與台灣多家供應鏈夥伴進行交流，包括半導體代工、封裝測試、伺服器與AI運算設備製造業者等。外界推測，本次訪台可能與年底產業合作規劃或內部戰略溝通有關。

由於行程並未公開，目前尚不清楚黃仁勳是否將會晤業界高層或參加非公開會議。媒體預料，若有相關行程曝光，將進一步掌握此行在產業布局上的具體意涵。

