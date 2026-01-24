黃仁勳2026年首訪陸！第一站抵上海 H200晶片沒人提

美國川普政府上週正式批准輝達H200晶片出口大陸，卻傳出大陸疑限制陸企採購。輝達執行長23日晚間抵達大陸，外界猜測此行是為解決晶片銷售問題。據知情人士透露，黃仁勳首站訪問輝達位於上海的新辦公室，與員工見面並回答了諸多員工關注的問題，但未談到H200晶片細節。

黃仁勳23日晚間抵達上海。（圖／翻攝《騰訊科技》）

據《騰訊科技》23日晚間獨家報導，多位知情人士透露，這次黃仁勳再訪大陸，首站先前往輝達位於上海的新辦公室，與員工見面並回答員工關注的諸多問題，同時回顧公司2025年的主要事件。

據透露，黃仁勳與員工的問答主要聚焦在2026年重點晶片相關話題，但卻未有涉及H200的問題。

據報導，黃仁勳今年首訪大陸行程與2025年初基本一致，主要參加上海、北京和深圳分公司的新年晚會以及供應商答謝會。

大陸作為輝達最重要的市場之一，黃仁勳每年春節都會例行拜訪。2025年黃仁勳更是三度拜訪，以解決特供大陸市場的H20產品的銷售問題，其中7月份到訪參加鏈博會時，身著唐裝以中文開場進行演講引發廣泛關注。

關於黃仁勳此次訪問，業內稱其也有為H200對大陸出口鋪路的目的。

此前，美國商務部已經對H200出口大陸發放了特別許可，同時還推動了相關出口管制條款的調整，進而從法規層面為這款晶片的銷售「解禁」。

