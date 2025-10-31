黃仁勳APEC峰會後訪韓 到首爾邀三星、現代董事長參加「炸雞啤酒高峰會」

黃仁勳在江南區知名炸雞店「Kkanbu Chicken」，與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣聚餐。（圖片來源/@kyle_kim_98/x）

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達執行長黃仁勳每次訪台都和台積電、鴻海高層吃台菜，那麼到韓國找重要的供應鏈一起吃什麼呢？炒年糕？泡菜？都不是，答案是炸雞和啤酒。

在APEC峰會前後，黃仁勳周四現身韓國首爾，他邀請三星電子會長李在鎔（Jay Y. Lee）、現代汽車集團會長鄭義宣（Euisun Chung）聚餐，這是黃仁勳睽違15年訪韓，主要是為了深化與南韓財團的合作關係。

黃仁勳睽違15年訪韓

綜合《韓國先鋒報》與《路透》報導，10月30日，黃仁勳會見三星電子董事長李在鎔和現代汽車集團執行董事長鄭義宣，3人還在一家炸雞店聚餐，凸顯輝達在AI科技業與南韓科技和汽車業的合作關係日益密切。

這位科技巨頭表示，他期待周五與南韓總統李在明會面，他也預告，輝達和南韓將很快發布多項公告。

這次會晤正值輝達持續拓展在亞洲AI科技業的影響力之際。同時，他的公司也處於中美貿易戰的漩渦中心，因為美國管制輝達先進AI晶片出口到中國，使美中關係持續緊張。

黃仁勳對川習會輕描淡寫帶過

黃仁勳也就美國總統川普和中國國家主席習近平周四上午在南韓釜山舉行的會談發表評論，他相信川普和習近平在韓國舉行的會談進展順利。

川普後來表示，他沒有與習近平討論輝達的Blackwell人工智慧晶片。這款晶片一直是美國針對中國實施出口管制的關鍵議題。對此，黃仁勳說：「我完全相信兩位領袖進行非常好的談話，這與我無關。」

他沒有試圖介入地緣政治對話，而是保持置身事外的態度。

周四晚上，黃仁勳在首爾江南區知名炸雞店「Kkanbu Chicken」，與李在鎔、鄭義宣聚餐。江南區以熱鬧的夜生活和商務聚會而聞名。從韓文字義來看，「Kkanbu」這個名詞可譯為「摯友」或「值得信賴的伙伴」，這一個名詞經常出現在Netflix熱門影集《魷魚遊戲》，因而享譽全球，劇中它象徵盟友之間忠誠感情。

三位科技大佬的晚餐是炸雞啤酒（chimaek），這是一種炸雞配啤酒的搭配，在南韓很常見，通常用於下班後的聚會。

媒體戲稱為「炸雞啤酒高峰會」

業內人士透露，此次聚餐地點由輝達選定，這場聚會很快被戲稱為「炸雞啤酒高峰會」（chimaek summit，由「炸雞」和「啤酒」組合而成），期間氣氛輕鬆愉快，三人舉杯共飲，行了一個象徵親密的「愛的碰杯禮」，這在南韓飲酒文化中十分常見。

餐廳外人頭攢動，媒體、粉絲、學生和圍觀民眾紛紛將手機對準窗外，黃仁勳以熱情與人交談和拍照而聞名。

他身穿黑色襯衫和深色褲子出現，向人群分發炸雞和炸起司，現場沒有舞台，沒有演講，只有人群圍繞著他，他與大家互動。媒體記者也蜂擁而至，針對他即將出席在慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峰會，以及輝達與三星高頻寬記憶體（HBM）合作事項提問。

「我期待周五在APEC峰會上見到南韓總統。南韓與輝達將有很多消息要宣布，我在這裡也有很多優秀的合作夥伴，我們有很多消息要宣布。」黃仁勳回答。

在餐廳內，三人討論合作事宜。黃仁勳表示，未來與韓國公司達成的交易將「令美國總統川普和南韓感到滿意」。離開前，黃仁勳分別向李在鎔和鄭義宣贈送AI電腦。

輝達AI晶片將達到5,000億美元

每個禮盒上都附有一張手寫的卡片：「為了我們的合作和世界的未來。」隨後，三人挽著胳膊，舉杯共飲，這是南韓一種象徵信任和團結的祝酒方式，這一幕公開亮相顯得意義非凡。

如今，輝達市值一度突破5兆美元，為全球市值第一的公司。周三，該公司股價收盤上漲3%，市值來到5.03兆美元，因為黃仁勳宣佈將為美國政府建造超級電腦的計劃，帶動股價上漲。

他也預測輝達人工智慧晶片的新訂單將達到5,000億美元。自2025年初以來，輝達的股價累計上漲近50%，這一增長反映全球對AI系統和基礎設施的需求。

然而，這種增長並非一帆風順。輝達1999年1月在那斯達克上市，公司市值到2017年7月才達到1,000億美元。1990年代中期，該公司幾乎破產，1993年，30歲的黃仁勳在一家丹尼餐廳與馬拉喬夫斯基、普里姆會面，討論如何打造一家新型晶片公司。

當時他們沒有任何發展藍圖。黃仁勳曾在2024年4月接受CBS的60分鐘節目採訪時表示：「坦白說，我那時候完全不知道該怎麼做，他們也不知道，我們都不知道該怎麼做。」

如今，這位曾經在餐廳餐巾紙上繪製公司藍圖的執行長在首爾一邊向人群分發炸雞，一邊會見三星和現代的董事長。

(原始連結)





