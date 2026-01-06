黃仁勳CES大秀自駕車AI 新一代Rubin已全面量產





全球科技業風向球CES，輝達執行長黃仁勳主體演講登場，他特別點名合作夥伴台積電、緯創、鴻海、廣達，同時也親自宣布正式發表最新一代運算架構Rubin，表示已經全面投產，不只如此，還公布全新AI模型，未來將合作賓士搭載自駕系統。

輝達執行長黃仁勳：新年快樂，歡迎來到CES。

眾所矚目，輝達執行長黃仁勳，現身賭城CES發表演說，聚焦AI新時代，端出多項重點科技，包括實體AI登場。汽車行駛路上，但駕駛完全沒碰方向盤，轉彎、剎車、加速都沒問題，這是輝達推出的新一代自動駕駛AI架構Alpamayo。

廣告 廣告

輝達執行長黃仁勳：我們在這段時間取得了突破性的進展，今天要向大家介紹的是Alpamayo，全球首個具備思考與推理能力的自動駕駛AI系統，這套AI是以端到端架構完整訓練完成。

透過大量人類駕駛數據，加上AI生成的虛擬場景，能在虛擬環境中累積經驗，破解自駕車的「長尾情境＼難題，這套系統會和賓士CLA車系合作，北美市場最快第一季上線，不只如此，竟然還有「輝達版瓦力」亮相。

兩支小小機器人，一步步登上舞台，黃仁勳說，機器人時代揭開序幕。

輝達執行長黃仁勳：它可能只是一台具備關節動作，負責操作的機器人，也可能是能自由移動的機器人，甚至是完全仿人型的機器人，因此接下來的旅程，下一個時代的機器人系統，將會是全面走向機器人的時代。

演講進到尾聲，台上大秀CPU和GPU，而黃仁勳雙手拿著，這一小塊正方形，是全新Rubin晶片。

輝達執行長黃仁勳：如果Vera Rubin，要進行的話，這應該會準時在今年內完成，必須投入生產，今天我可以告訴你，Vera Rubin正全力以赴生產中。

全新Rubin晶片，在AI訓練效能上提升3.5倍，推論執行速度更快5倍，搭配擁有多達88個核心的CPU，黃仁勳也特別點名台灣供應鏈，包括台積電、鴻海、廣達、緯創，感謝夥伴同心協力，才能讓輝達，持續鞏固AI領先地位，這回勢必再度領跑全球。

（封面圖／翻攝《NVIDIA》的YT頻道）

更多東森財經新聞報導



黃仁勳要把夜市搬進GTC大會 網嘆：連「夜市盾」都被搬走

川普讚黃仁勳是「聰明人」 懂美晶片出口管制立場

川普會晤黃仁勳 強調晶片對中出口紅線「對方很清楚」