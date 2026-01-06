黃仁勳CES演講 曝新一代Rubin晶片已全面投產

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（圖／美聯社）





全球科技產業風向球CES正式開展，備受矚目的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳發表長達90分鐘的主題演講。身穿招牌皮衣亮相的他，在開場便向觀眾致上新年祝福，隨即親自宣布重磅消息：最新一代運算架構「Rubin」已正式進入量產階段，預計今年下半年將進一步擴大產能，以因應爆炸性成長的AI運算需求。



黃仁勳在台上展示了輝達全系列重新設計的CPU與GPU，並特別介紹了運算節點的突破。他指著展示機台興奮地表示，現場展出的每一個節點都採用了NVLink 72架構，這是令人振奮的設計，總共串接了144顆Rubin GPU，展現強大的運算實力。

除了硬體進展，AI應用的落地也是本次演講焦點。輝達宣布與賓士（Mercedes-Benz）展開深度合作，並公布了全新AI模型「Alpamayo」。黃仁勳指出，這段時間團隊取得了突破性進展，Alpamayo是全球首個具備思考與推理能力的自動駕駛AI系統，採用端到端架構完整訓練完成。目標是協助實體機器人與自動駕駛車輛，透過環景技術精準辨識人車、各類雜物與動作。演示影片中，搭載該系統的賓士車輛在駕駛全程未觸碰方向盤的情況下，順利完成了自動駕駛任務。



黃仁勳的業界影響力不容小覷，本次演講也吸引了眾多台灣供應鏈大廠高層到場力挺。包括廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令、台達電董事長鄭平，以及緯創總經理林建勳等人皆親臨現場，除了展現台廠與輝達的緊密合作關係，也意在第一時間掌握全球AI發展的最新趨勢。

